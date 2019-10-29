Жизнь на ощупь

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С 15 октября по 15 ноября в районе проходят мероприятия месячника «Человек с белой тростью», призванные привлечь внимание к проблемам слабовидящих.





По словам председателя Городокской районной организации «БелТИЗ» Вячеслава Ильина, в этом месяце предусмотрены мероприятия, направленные на воспитание гуманного отношения и уважения к лицам с нарушениями зрения и консолидацию действий государственных и общественных организаций.

В рамках республиканского месячника в организации «БелТИЗ» проводятся интересные и познавательные мероприятия: от экскурсионных поездок, поздравлений юбиляров до «круглых столов», посвящённых актуальным вопросам создания объектов безбарьерной среды для физически ослабленных лиц.

На минувшей неделе была организована встреча с участием руководства района. Председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева порадовала присутствующих, озвучив о скором строительстве торгового центра недалеко от дома ветеранов. Светлана Леонидовна взяла на контроль вопрос капитального ремонта кровли данного дома.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Светлана Мозжарова убеждена в том, что в Беларуси решаются многие проблемы, связанные с социализацией людей с инвалидностью. Организации и предприятия нашего города также всегда готовы оказать необходимую помощь. Директор ТЦСОН, Светлана Ардяко, ответила на все вопросы, связанные с оказанием материальной помощи нуждающимся.

Члены организации (многие из них люди «золотого» возраста) ведут достаточно активный образ жизни. Вячеслав Ильин сотрудничает с общественными организациями, постоянно участвует в городских и районных мероприятиях, является организатором паломнических поездок.

Городокские члены «БелТИЗ» провели мероприятие, посвящённое 95-летию образования общественной организации, которое посетили председатель и секретарь Невельской межрайонной организации Всероссийского общества слепых. Представители райорганизаций поздравили юбиляров с этой датой. Председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова отметила оперативность, ответственность и профессионализм в работе Вячеслава Александровича, вручив ему Благодарственное письмо.

Давайте будем обращать внимание на тех, кто имеет серьёзные проблемы со зрением и выбивается в этой связи из общества. На улице, в транспорте, помещении нам встречаются люди с белой тростью. При встрече с ними не проходите мимо. Если незрячий направляется в опасную зону, растерян, предложите ему свою помощь. Помните: не жалости и сочувствия они ждут от нас, а понимания и конкретной помощи.

Елена КРАВЦОВА.