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Тарасов о Бузовой: «Машину забрал, когда посыпались оскорбления моей семье»
Источник материала: Tut.by
Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов в
– Писали, что до развода с Бузовой ты перевел дом на маму, чтобы Оле ничего не досталось.
– Нет. Это вранье. Оле не могло ничего достаться, у нас был брачный договор. Мне кто-то прислал, как она сказала, что может что-то забрать у меня до сих пор.
– Это не правда?
– Брачный договор есть.
– Как быть со слитым видео, как она рассказывает другим женам футболистов такое: «Какие деньги? Он меня выкинул из квартиры, без машины оставил. Он приехал с кавказцами, чеченцами: «Отдавай все, отдавай все». Было такое?
– Нет, конечно. С какими кавказцами? Ну *** (блин), посмотри на меня, я добряк по жизни. У меня не было с ней проблем. Я просто сказал: «Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать». Потом грязь началась.
И машину я у нее забрал только после того, как посыпались оскорбления в адрес моей семьи.
– Забрал, потому что все по контракту тебе отходило?
– По контракту, моя квартира была. Все что мое – мое, все что ее – ее.
– Что ты чувствуешь, когда слышишь ее песни по радио?
– Переключаю, если честно. Редко попадаю, но переключаю. Ничего не чувствую. Я понимал, что развод пойдет ей на руку. Что она будет жертвой, которую надо жалеть. И она займется тем, чего я не позволял делать. Работать настолько, насколько она хотела, – заявил Тарасов.
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Экс-хавбек «Локомотива» рассказал о разводе с телеведущей и отношениях с ней после расставания.
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