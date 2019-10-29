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Тарасов о Бузовой: «Машину забрал, когда посыпались оскорбления моей семье»

30.10.2019 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов в видеоинтервью журналисту Sports.ru Александру Головину рассказал о разводе с телеведущей Ольгой Бузовой и отношениях с ней после расставания.


Дмитрий Тарасов. Скриншот из интервью

– Писали, что до развода с Бузовой ты перевел дом на маму, чтобы Оле ничего не досталось.

– Нет. Это вранье. Оле не могло ничего достаться, у нас был брачный договор. Мне кто-то прислал, как она сказала, что может что-то забрать у меня до сих пор.

– Это не правда?

– Брачный договор есть.

– Как быть со слитым видео, как она рассказывает другим женам футболистов такое: «Какие деньги? Он меня выкинул из квартиры, без машины оставил. Он приехал с кавказцами, чеченцами: «Отдавай все, отдавай все». Было такое?

– Нет, конечно. С какими кавказцами? Ну *** (блин), посмотри на меня, я добряк по жизни. У меня не было с ней проблем. Я просто сказал: «Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать». Потом грязь началась.

И машину я у нее забрал только после того, как посыпались оскорбления в адрес моей семьи.

– Забрал, потому что все по контракту тебе отходило?

– По контракту, моя квартира была. Все что мое – мое, все что ее – ее.

– Что ты чувствуешь, когда слышишь ее песни по радио?

– Переключаю, если честно. Редко попадаю, но переключаю. Ничего не чувствую. Я понимал, что развод пойдет ей на руку. Что она будет жертвой, которую надо жалеть. И она займется тем, чего я не позволял делать. Работать настолько, насколько она хотела, – заявил Тарасов.

 
 
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Экс-хавбек «Локомотива» рассказал о разводе с телеведущей и отношениях с ней после расставания.
 
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