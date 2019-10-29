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На путепроводе в Жлобине столкнулись 10 автомобилей и автобус
Источник материала: Tut.by
Утром 30 октября в Жлобине столкнулись 10 автомобилей и автобус,
Происшествие случилось на путепроводе на улице Полевой. По информации ГАИ, причиной ДТП стало несоблюдение п. 87 ПДД, а именно выбор скорости без учета погодных условий и состояния проезжей части дороги.
В аварии никто не пострадал.
В ГАИ просят водителей учитывать, что в сложившихся погодных условиях внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой. Водителям стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов. Повысить бдительность при проезде пешеходных переходов.
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По информации ГАИ, причиной ДТП стало несоблюдение п. 87 ПДД, а именно выбор скорости без учета погодных условий и состояния проезжей части дороги.
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