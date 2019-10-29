ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Пореченков: «Мы боимся тратить себя, открывать своё сердце»

30.10.2019 11:34 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Михаил Пореченков: «Мы боимся тратить себя, открывать своё сердце»
М. Пореченков: «Мне интересно, как люди живут. Я хочу быть с народом!» © / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Чей «Чернобыль» лучше?

Игорь Карев, «АиФ»: Михаил, кинофестивали сегодня проводятся от Южно-Сахалинска до Выборга. А фильмов-то хороших на них на всех хватает?

Михаил Пореченков: Фестивалей много, но площадок для общения всё равно не хватает. Представьте: Южно-Сахалинск лёг спать, а мы в Нижнем Новгороде только проснулись. А нам хочется показывать своё, российское, кино не только в стране, но и иностранному зрителю. Чтобы иностранцы видели, что мы умеем. Мы же большая страна, великая! Да, у нас другой путь развития, но мы не плохие, с нами можно веселиться и зажигать. Россию часто демонизируют, и нам приходится оправдываться: мы, мол, тоже люди, мы хорошие и прекрасные.

Хватит ли фильмов? Это как раз зависит от тех, кто делает кино. Понятно, что все режиссёры хотят славы и известности, хотят быть лучшими. На это я говорю: «Снимайте лучше!» Как этого добиться? Только с помощью обратной связи. Нужно, чтобы кинематографисты понимали, что они сделали неправильно. Это как шить рубашку – первую строчку сделали кривенько, потом попрямее, а потом совсем прямо. Поэтому мы встречаемся, обсуждаем, разговариваем.

Михаил Пореченков: «Мы боимся тратить себя, открывать своё сердце»
Михаил Пореченков: «Лучше картошки с огурцами ничего нет!»
Подробнее

– На ваш взгляд, чего сейчас не хватает нашему кино, чтобы если не встать вровень с условным американским «Марвелом», то хотя бы поддерживать качество на среднем уровне?

– Почему на среднем? Мы всегда были лучшими! Пусть тот же «Марвел» сделает «Судьбу человека» – ведь не сделает же!

– К вопросу о «сделает–не сделает». После выхода сериала «Чернобыль», а потом ещё и после «Курска» от Люка Бессона послышались голоса: эти фильмы должны были снять не американцы, а мы. Почему в итоге их сняли не мы?

– У нас какое-то преклонение перед западным кинематографом – мы давно сняли про Чернобыль! Был фильм Александра Миндадзе «В субботу». Но их фильм любят, а наш не любят. И это катастрофа: мы не любим себя, не любим друг друга, не любим то, что делают наши же коллеги. Но я ещё раз повторю: «У нас великий кинематограф, и мы должны его развивать».

Михаил Пореченков: «Мы боимся тратить себя, открывать своё сердце»
Не выше четвёрки. Как оценили сериал «Чернобыль» ликвидаторы аварии на ЧАЭС
Подробнее

– Но ведь нельзя же отрицать, что американский «Чернобыль» был снят хорошо!

– Да, хорошо, это правда. Они вложили в этот фильм огромное количест­во денег. У нас нет таких финансовых возможностей, нам такой уровень не потянуть. Поэтому мы должны искать другие варианты, как снять хорошее кино. Поэтому у нас кино в основном о человеческих отношениях. Но вам почему-то больше «Дэдпул» нравится (американский комедийный фантастический боевик. – Ред.).

– Мне лично нравится хорошее кино…

– Всем нам нравится хорошее кино. Но нас заставляют работать на чужой территории. А свою территорию мы бросили. Забыли, что когда-то все молились на величайшего Эйзенштейна, сами же предложили забыть Сергея Бондарчука и начать смотреть фильмы «Марвел». «Айболита-66» Ролан Быков снял в 1966 г., и западные коллеги очень удивлялись, узнав, когда он был снят. Шесть­десят шестой год! И не думаю, что и на Западе сейчас смогли бы повторить «Войну и мир» Бондарчука.

– В тот фильм Бондарчука как раз и было вложено много денег и ресурсов…

– Но ведь это мы сделали! А сейчас мы забываем свою же историю. Почему? Непонятно. Талантливых людей у нас огромное количество, идей много, и интерес к кино есть – люди хотят снимать и высказываться. Так что всё будет хорошо.

Не жалеть себя

– Голливуд сегодня в основном снимает бесконечные продолжения известных фильмов. У нас тоже много повторов. В мире глобальный кризис идей?

– Нет, у нас огромное количество режиссёров, снимающих оригинальные вещи. Ещё раз повторю: «Нужно полюбить своих коллег, обратить на них внимание». Напомню, что именно  выходцы из России придумали «Оскар» (смеётся). На самом деле везде есть некая остановка. Они в кризисе, мы в кризисе. У нас просто разные кризисы.

Михаил Пореченков: «Мы боимся тратить себя, открывать своё сердце»
Михаил Пореченков: «Ритм работы, который был задан, меня изменил»
Подробнее

– А какой кризис у нас?

– Мы несмелые, мы боимся. Зажимаемся внутри себя, не можем дышать полной грудью.

Наверное, мы боимся тратить себя, открыть своё сердце и подарить себя людям, как в спектакле. Вот Александр Петров, например, вышел на сцену и порвал себя в клочья.

Так что давайте любить друг друга, поддерживать своих, знать себя. Давайте просто работать. Давайте начнём друг к другу относиться нормально, предоставив Богу решать, хороший это человек или плохой.

– Но, может, такие актёры, как Петров, и должны быть наперечёт? Талант, самоотдача не могут быть массовым явлением.

– Могут! Ведь массовый героизм у нас есть. А актёрство в чём-то сродни героизму, актёр тоже должен тратить себя.

– Наверное, жалко им себя тратить. Сгорят быстро.

– Ну если жалко, то чего говорить о хорошем кино? Жалко… (Хмыкает иронично.) Нет уж, давайте тратить себя!

«Я скорее заводной»

– В спектакле «Бег» в МХТ им. Чехова вы играете генерала Чарноту, который бежал из родной страны. Вы можете оправдать этого героя, понимаете его мотивы?

– Знаете, чтобы ответить на этот вопрос, надо оценивать Михаила Афанасьевича, а это невозможно. Право ли солнце, что светит? Конечно, как актёр я пытался примерить судьбу другого человека, своего героя, полюбил этого замечательного генерала. Но его поступки – это замысел Булгакова, а мы лишь чуть-чуть пытались разгадать, что думал автор.

Михаил Пореченков: «Мы боимся тратить себя, открывать своё сердце»
Михаил Пореченков в роли Григория Лукьяновича Чарноты и Анатолий Белый в роли Романа Валерьяновича Хлудова в сцене из спектакля «Бег» по одноименной пьесе Михаила Булгакова в постановке художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Сергея Женовача в Московском художественном театре (МХТ ) имени А. П. Чехова. Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко

– Генерал Чарнота произносит: «А ты азартен, Парамоша». А вы сами азартны?

– Я скорее заводной. Но в каком-то смысле азартный. Правда, в азартные игры не играю принципиально.

– Почему?

– Боюсь завестись. (Смеётся.)

– В Нижний Новгород на фестиваль вы приехали на мотоцикле. Это был вызов?

– Да, я сам себе этот вызов бросил: доеду или побоюсь? Расстояние-то большое. Доехал!

– Удалось с людьми пообщаться?

– Конечно, общались. На заправках, в кафе. Мне интересно, как люди живут. Я хочу быть с народом. Потому что это моя страна. Кто-то не верит мне, но я хочу прожить свою жизнь именно так. Люди меня узнают, мы понимаем друг друга и, значит, делаем всё правильно и идём по правильному пути.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
М. Пореченков: «Мне интересно, как люди живут. Я хочу быть с народом!» © / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В эти выходные в Бресте состоятся Республиканские соревнования профессиональных кинологов - «Кубок Зубра I»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика