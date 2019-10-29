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Драгоценности певицы Людмилы Зыкиной продадут на аукционе
30.10.2019 11:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Людмила Зыкина © /
Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной в начале декабря продадут на аукционе. Часть вырученных средств направят на увековечивание памяти певицы.
Как сообщает
Главным лотом станут любимые серьги певицы, с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Их начальная цена - 1 млн рублей.
Также на продажу выставят колье из белого и желтого золота со 127 природными бриллиантами, созданное мастерами из Баку и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, бывшим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.
Через три года после смерти певицы некоторые украшения были выставлены наследниками на торги, но тогда их результаты аннулировали по настоянию других родственников. Сейчас наследники Зыкиной урегулировали все юридические вопросы, касающиеся предметов коллекции.
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Главным лотом станут любимые серьги певицы, с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Их начальная цена - 1 млн рублей.
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