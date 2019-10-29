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«Партизанский навигатор». В байнете новый проект: теперь книги на беларуском слушать проще простого
Источник материала: KYKY>
Олдскул-дизайнер Алексей Черенкевич, который
В чём смысл проекта?
На странице в Facebook Черенкевич объяснил, что побудило его разработать новую онлайн-библиотеку с аудиокнигами. Цитируем Алексея:
«Где-то полтора месяца назад Министерство информации Беларуси
Я написал электронное письмо в МИ [Мининформ] с предложением полноценно оформить такой релиз (как сами аудиокниги, так и страницу, где их можно скачать). Но, наверное, письмо где-то затерялось, или я был не достаточно насточив.
Почти сразу был план «Б» был — непрошенный партизанский сайт-навигатор со списком аудиокниг, ссылки с которого просто вели бы на определенные файлы этой самой папки на Google Disk. Я так и поступил. И расширил первоначальную идею до списка аудиокнижек на беларуском языке, которые есть в байнете (и не спрятаны за rar-архивы, смс и регистрации).
Таким образом, прямо сейчас в индексе есть 177 книжек. Список со временем будет пополняться. И в любом случае я хочу поблагодарить Министерство информации за тот релиз».
Как удобнее всего слушать книги?
Лучше пользоваться специальными приложениями: они запомнят, где вы закончили слушать в предыдущий раз, а некоторые из них позволяют делать закладки. Для Android это
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Олдскул-дизайнер Алексей Черенкевич, который уже создал карту «Мапы станаўлення Беларусi» с ключевыми местами, датами, именами и событиями из истории нашей...
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