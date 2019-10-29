«Партизанский навигатор». В байнете новый проект: теперь книги на беларуском слушать проще простого

Источник материала: KYKY

Олдскул-дизайнер Алексей Черенкевич, который уже создал карту «Мапы станаўлення Беларусi» с ключевыми местами, датами, именами и событиями из истории нашей страны, объявил о запуске нового проекта. Он называется « Беларуская літаратура ў аўдыекнігах ». Это, как говорит сам Алексей, партизанский навигатор по аудиокнигам, найденным в байнете. Теперь произведения на беларуском слушать гораздо проще — как минимум без надокучливых rar-архивов.

В чём смысл проекта?

На странице в Facebook Черенкевич объяснил, что побудило его разработать новую онлайн-библиотеку с аудиокнигами. Цитируем Алексея:

«Где-то полтора месяца назад Министерство информации Беларуси опубликовало в открытый доступ больше сотни аудиокниг на беларуском языке. Это большая щедрость с их стороны, учитывая, что качество записи у книг достаточно хорошее. Но меня огорчил один момент: книги были опубликованы просто как папка с mp3-файлами на Google Disk. В этом месте зарыта парочка проблем: такую ссылку невозможно запомнить; папка не проиндексируется поисковиками; аудиокнига может быть оформлена лучше.

Я написал электронное письмо в МИ [Мининформ] с предложением полноценно оформить такой релиз (как сами аудиокниги, так и страницу, где их можно скачать). Но, наверное, письмо где-то затерялось, или я был не достаточно насточив.

Почти сразу был план «Б» был — непрошенный партизанский сайт-навигатор со списком аудиокниг, ссылки с которого просто вели бы на определенные файлы этой самой папки на Google Disk. Я так и поступил. И расширил первоначальную идею до списка аудиокнижек на беларуском языке, которые есть в байнете (и не спрятаны за rar-архивы, смс и регистрации).

Таким образом, прямо сейчас в индексе есть 177 книжек. Список со временем будет пополняться. И в любом случае я хочу поблагодарить Министерство информации за тот релиз».

Как удобнее всего слушать книги?

Лучше пользоваться специальными приложениями: они запомнят, где вы закончили слушать в предыдущий раз, а некоторые из них позволяют делать закладки. Для Android это Voice Audiobook Player или Smart AudioBook Player . Для iOS — Books (нужный m4b-файл можно скомпилировать самостоятельно через Audiobook Binder for Mac ) или, например, BookPlayer (mp3-файлы сначала необходимо скачать в iCloud Drive).