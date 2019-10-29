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Сотни людей, БЧБ, стихи. Посмотрите, как прошла «Ночь расстрелянных поэтов» в Куропатах

30.10.2019 10:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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29 октября в Куропатах прошла «Ночь расстрелянных поэтов». Это один из самых кровавых моментов в истории беларуской литературы: в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в подвалах «американки» расстреляли больше 22 беларуских поэтов и еще около 80 представителей интеллигенции. Третий год подряд беларусы вновь собрались, чтобы почтить память погибших: в урочище пришли сотни людей – по разным оценкам, до 400-600 человек.

Вечер вел активист Дмитрий Дашкевич. Куропаты подсветили красными прожекторами, на крестах разожгли свечи, люди вывесили БЧБ-флаги. Перед беларусами выступали священники, общественные деятели, писатели, включая Алегрда Бахаревича. Если вдруг вы все пропустили, мы собрали для вас несколько фотографий с «Ночи» – посмотрите, как все прошло:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SYMBAL.BY (@symbalby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SYMBAL.BY (@symbalby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @alina.lalushki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Аліна (@valoshka_)

Читайте по теме: «Представьте, что Андрусь Горват – убит. Виктор Мартинович – убит. И еще сто человек – убиты». О кровавой ночи беларуской истории

 
 
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29 октября в Куропатах прошла «Ночь расстрелянных поэтов». Это один из самых кровавых моментов в истории беларуской литературы: в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в...
 
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