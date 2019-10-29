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Сотни людей, БЧБ, стихи. Посмотрите, как прошла «Ночь расстрелянных поэтов» в Куропатах
Источник материала: KYKY>
29 октября в Куропатах прошла «Ночь расстрелянных поэтов». Это один из самых кровавых моментов в истории беларуской литературы: в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в подвалах «американки» расстреляли больше 22 беларуских поэтов и еще около 80 представителей интеллигенции. Третий год подряд беларусы вновь собрались, чтобы почтить память погибших: в урочище пришли сотни людей – по разным оценкам, до 400-600 человек.
Вечер вел активист Дмитрий Дашкевич. Куропаты
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