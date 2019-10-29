Сотни людей, БЧБ, стихи. Посмотрите, как прошла «Ночь расстрелянных поэтов» в Куропатах

Источник материала: KYKY

29 октября в Куропатах прошла «Ночь расстрелянных поэтов». Это один из самых кровавых моментов в истории беларуской литературы: в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в подвалах «американки» расстреляли больше 22 беларуских поэтов и еще около 80 представителей интеллигенции. Третий год подряд беларусы вновь собрались, чтобы почтить память погибших: в урочище пришли сотни людей – по разным оценкам, до 400-600 человек.

Вечер вел активист Дмитрий Дашкевич. Куропаты подсветили красными прожекторами, на крестах разожгли свечи, люди вывесили БЧБ-флаги. Перед беларусами выступали священники, общественные деятели, писатели, включая Алегрда Бахаревича. Если вдруг вы все пропустили, мы собрали для вас несколько фотографий с «Ночи» – посмотрите, как все прошло: