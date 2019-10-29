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Беларусы требовали убрать из телеэфиров пропагандиста Владимира Соловьёва — вот что им сказали

30.10.2019 10:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если помните, мы рассказывали вам о праведном гневе беларусов в адрес российского пропагандиста Владимира Соловьева. Его выступления регулярно транслирует канал «РТР-Беларусь», из-за чего люди составили обращения сразу на двух площадках: change.org и «Удобный город», где требовали снять Соловьева с телеэфиров. Петицию «Удобного города» подписали 323 человека, и спустя почти две недели Министерство информации прислало ответ (спойлер: пессимистичный). 

Как выглядел текст петиции:

«В национальном телеэфире регулярно транслируется, на наш взгляд, сомнительное шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» российского журналиста Соловьева.

Полагаем, что сведения, излагаемые в данной телепередаче, не соответствуют действительности, атмосфера шоу, по нашему мнению, крайне негативна в отношении нашей соседней страны – Украины. У нас добрососедские отношения с Украиной, и нам кажется, что указанная программа Соловьева содержит признаки разжигания межнациональной розни. Наконец, в ней отсутствует беларуская повестка. Так что она делает в нашем эфире? Убрать ее технически несложно, она последняя в сетке вещания. Нужна политическая воля и здравый смысл представителей власти.

В связи с изложенным просим исключить телепередачу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» из эфирного вещания на территории Беларуси».

Что говорится в ответе Мининформа:

Ответ пришел за подписью первого замминистра Павла Легкого. Ведомство отфутболило петицию дальше: «Министерство информации не вправе вмешиваться в сферу профессиональной самостоятельности юрлица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, при осуществлении им законной деятельности.

При этом в силу статьи 31 Закона о СМИ окончательное решение в отношении производства и выпуска средства массовой информации принимает главный редактор (редактор) этого средства массовой информации. Таким образом, по вопросу наполнения телепрограммы «РТР-Беларусь» Вам следует обращаться непосредственно в редакцию данной программы».

Фото обложки: Александр Мамаев, URA.ru/ТАСС.

 
 
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Если помните, мы рассказывали вам о праведном гневе беларусов в адрес российского пропагандиста Владимира Соловьева. Его выступления регулярно транслирует...
 
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