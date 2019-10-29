В Минске меняется подход к елочным базарам. Власти решили сделать систему единой и прозрачной

Источник материала: Tut.by

В столице меняется подход к организации предновогодних елочных базаров. В частности, право аренды площадок под эти объекты будет централизованно разыгрываться на торгах в Минском городском центре недвижимости, рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов учреждения Тихон Чашейко. Для чего все это делается — читайте в материале.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Каждый год с 22 по 31 декабря в Минске работают уличные елочные базары. Раньше процесс их организации выглядел так: предприниматели приходили в администрации районов и с ними индивидуально заключали договоры аренды на этот период. Подходы к этому делу могли отличаться в зависимости от района, соответственно, в городе не было системности. Одни базары могли быть огорожены сеткой, другие — забором.

Чтобы изменить ситуацию Мингорисполком решил с этого года выставлять право аренды площадок под елочные базары на аукцион. Как минимум — это прозрачная и единая система.

Всего по Минску выставят право аренды 92 площадок во всех районах города. Аукцион пройдет 3 декабря в Минском городском центре недвижимости. Начальная цена права аренды — примерно от 40 до 210 рублей в зависимости от локации и площади площадки. Арендная плата с 22 по 31 декабря — от 50 до 420 рублей.

Победитель торгов получит право в течение трех лет торговать елками на выбранной площадке. На время работы он должен будет ограждать ее деревянным штакетником высотой в 1,2 метра, а после 31 декабря приводить все в исходное состояние.

Более подробная информация об аукционе скоро появится на сайте Минского городского центра недвижимости.