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В Смолевичском районе Lexus насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину

30.10.2019 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 29 октября в Смолевичском районе легковушка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 39-летний водитель Lexus ехала по 6-му километру трассы Р53 Слобода — Новосады в направлении Смолевичей и сбила 61-летнего мужчину, который перебегал дорогу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами, подсвечивал дорогу фонариком в телефоне.

 
 
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами, подсвечивал дорогу фонариком в телефоне.
 
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