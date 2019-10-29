В Смолевичском районе Lexus насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину

Источник материала: Tut.by

Вечером 29 октября в Смолевичском районе легковушка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 39-летний водитель Lexus ехала по 6-му километру трассы Р53 Слобода — Новосады в направлении Смолевичей и сбила 61-летнего мужчину, который перебегал дорогу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами, подсвечивал дорогу фонариком в телефоне.