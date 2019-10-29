Рики Мартин с супругом снова стали родителями

Источник материала: Tut.by

Несколько часов назад Рики Мартин объявил в Instagram, что на свет появился их с супругом сын Рен Мартин-Йосеф. Для Мартина новорожденный малыш стал четвертым, а для Джвана Йосефа — вторым. Ребенок появился на свет с помощью суррогатной матери, пишет spletnik.

«Родился наш сын Рен Мартин-Йосеф», — подписал фото с младенцем на руках певец.

Напомним, что в конце сентября Рики Мартин сообщил, что они с мужем скоро снова станут родителями. Этой новостью певец поделился в своей речи, которую произнес во время торжественного ужина Human Rights Campaign.

На этом пара, скорее всего, не остановится. Дело в том, что в одном из своих интервью Рики признавался, что хотел бы еще «четыре пары близнецов».

Рики Мартин и Джван Йосеф начали встречаться в 2016 году, а через два года оформили свои отношения официально. Помимо новорожденного сына, в браке певец и художник воспитывают двоих 11-летних близнецов Рики Мартина Валентино и Маттео, а также общую дочь Люсию, о рождении которой певец рассказал в декабре 2018-го.