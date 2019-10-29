Гид по документальному «Лістападу»: что смотреть новичкам, киноманам и тем, у кого сильная психика

Источник материала: Tut.by

Кинофестиваль «Лістапад» стартует уже в эту пятницу, 1 ноября, так что самое время засесть с блокнотом над персональным расписанием. Гид по игровому кино вы уже изучили, а вот что посмотреть из документального, нам подсказала Ирина Демьянова, директор программ неигрового кино. Вместе с ней выбрали лучшие фильмы, на которые не жалко потратить ни время, ни деньги.

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Режиссер: Сурийон Джонлипан. Когда и где: 1 ноября, 22.00, Silver Screen в ТЦ (билеты тут ). О чем кино: тысячи уток, один фермер и общая цель — производство риса без применения химикатов. Казалось бы, проект обречен на провал, однако решительный фермер из Таиланда готовит из уток настоящих «защитников риса».

Ирина Демьянова: очень понятная, веселая и смешная картина. Ее сделал режиссер, который свято соблюдает правила экологического земледелия. У него есть своя фирма по производству экологически чистого риса. Оказывается, что от вредных насекомых рисовые плантации могут очищать утки. Сегодня, конечно, поля проще засыпать химикатами, но герой фильма начинает дрессировать уток. И у него это получается. Когда по свистку птицы бегут в одном направлении и потом так же возвращаются — это очень смешно.





Режиссер: Марианна Эконому. Когда и где: 8 ноября, 17.00, Silver Screen в ТЦ (билеты тут ). О чем кино: будут ли помидоры вкуснее, если их выращивать под музыку Рихарда Вагнера? Элиас, маленькая деревушка в центральной Греции, постепенно вымирает. Но ее жители не сдаются и стремятся осуществить свою мечту. Они выращивают экологически чистые помидоры… чувствительные к музыке Вагнера.

Ирина Демьянова: в основе фильма — смешная история, в нем есть экологическая повестка. Фермеры запускают Вагнера на поле, чтобы помидоры лучше росли. Но на самом деле это история о том, как в любом возрасте, в любых обстоятельствах можно сохранить себя и двигаться вперед. Пожилые люди решают во что бы то ни стало сберечь помидорные плантации (и вместе с тем себя). Они заняты реальным делом, сохраняют свои традиции и при всем при этом весело живут.

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Режиссер: Беньямин Лангеланн, Стиан Сервосс. Когда и где: 1 ноября, 18.30, Silver Screen в ТЦ «Галилео» (билеты тут ). О чем кино: талант Авроры, девочки из маленького норвежского городка, заметили, когда ей было шестнадцать. Аврора бросила школу, уехала на несколько лет в мировое турне и обрела сенсационный успех. Сейчас ей двадцать, и она на распутье. Действительно ли музыкальная карьера — то, что ей нужно?

Ирина Демьянова: молодая талантливая девочка начинает профессиональную карьеру в шоу-бизнесе со всеми вытекающими: непрекращающиеся концерты, навязчивое внимание журналистов… И в момент, в который мы ее наблюдаем, она пытается ответить на вопрос: а что дальше? Аврора, безусловно, талантливый человек, к сожалению, ее имя у белорусов не на слуху. Надеемся, что молодежь не разочаруется. Ведь всегда интересно смотреть на сверстников, к тому же картина сделана так же ярко, как те шоу, в которых принимает участие Аврора. И самое главное — здесь есть внутренний драйв, который ловят молодые и фанаты современной музыки.





Режиссер: Виктор Косаковский. Когда и где: 8 ноября, 18.00, Silver Screen в ТЦ «Галилео» (билеты тут ). О чем кино: «Акварель» погружает зрителя в подлинно кинематографическое путешествие по преобразующей красоте и необузданной мощи воды. Этот фильм — работающее на интуитивном уровне предупреждение, что человек — ничто по сравнению с чистой силой и изменчивой волей самого драгоценного элемента Земли.

Ирина Демьянова: совершенно потрясающая работа режиссера, который стал интересен всему кинематографическому миру с самых первых картин, — я говорю о Викторе Косаковском, удивительно глубоком художнике. В прошлом году он сделал фильм, который называется «Акварель». Это прежде всего технический эксперимент. Любое кино показывается со скоростью 24 кадра в секунду. Он же снимал 96 кадров в секунду, мы будем показывать со скоростью 48 кадров в секунду — и это сильное визуальное впечатление. Главный герой здесь — вода во всех состояниях. Косаковский не был бы философом, если бы не вкладывал в фильм что-то большее, чем просто красивые картинки байкальского льда. Мою душу греет обстоятельство, что посмотреть это можно только на большом экране.





Режиссер: Андрей Кутило. Когда и где: 2 ноября, 19.00, Silver Screen в ТЦ «Галилео» (билеты тут ). О чем кино: в военном городке под Минском живут дед и внук. Дед — подполковник авиации в отставке, награжден медалями, живет активно, участвует в общественной жизни. Внук оставил профессию инженера и пытается реализовать мечту — создать театр эротического танца. Конфликт поколений становится размышлением о противоречиях постсоветского пространства.

Ирина Демьянова: «Стриптиз и война» — это кино о взаимоотношениях деда и внука. Дед — ветеран, который свято верит в свои идеалы, а внук идет поперек мелодии и решает заняться художественным стриптизом. Понятно, что дед никогда не примет занятие внука и не поймет, что этому можно посвятить жизнь, а внук не согласится с тем, что нужно жить по правилам, потому что «так принято». Но при этом они остаются людьми близкими, родными. Есть какие-то вещи, которые объединят человека старого и молодого. И заставляют их не конфликтовать. Фильм об этом.





Режиссер: Александр О. Филипп. Когда и где: 2 ноября, 21.40, Silver Screen в ТЦ (билеты тут ). О чем кино: в 2019 году «Чужой» Ридли Скотта отмечает юбилей: сорок лет назад картина вышла в мировой прокат. Режиссер рассказывает о том, что осталось за кадром культового фильма ужасов.

Ирина Демьянова: в секции «Кино о кино» надо, конечно, обозначить фильм в память о «Чужом» Ридли Скотта. Мы вспоминаем историю самой картины, которая произвела фурор: на пробных сеансах зрители даже падали в обморок. Через десятки лет возвращаемся к истории кино и с сегодняшних позиций открываем какие-то ранее неизвестные страницы, узнаем, как непросто создавался фильм. Тем, кто любит такое кино, безусловно, будет интересно.

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Режиссер: Мехди Бакши Могадам. Когда и где: 4 ноября, 19.00, Silver Screen в ТЦ «Галилео» (билеты тут ). О чем кино: Давуду всего тридцать, а времени осталось совсем немного. Спустя почти два года после свадьбы он узнает, что болен раком легких.

Ирина Демьянова: это иранский фильм про любовь. Молодой человек узнает, что смертельно болен, теряет работу и вынужден уехать из столицы, но решает, что построит для своей жены дом. Он ищет деньги, параллельно лечится, приезжает на обследование. Если хотите увидеть абсолютно счастливого человека — посмотрите на героя, которому врачи сказали, что он излечился. Но в результате он все равно уходит из жизни. А дом остается. У Пабло Неруды есть потрясающая фраза: «Живи в моем отсутствии, как в доме». Ее я и вспомнила, когда смотрела это кино.





Режиссер: Ян Сунь, С. Лео Чиан. Когда и где: 5 ноября, 20.30, Silver Screen в ТЦ «Галилео» (билеты тут ). О чем кино: когда художник Малеонн осознает, что его отец страдает от болезни Альцгеймера, он решает создать спектакль «Папина машина времени». Работа над пьесой помогает отцу и сыну преодолеть ощущение конечности жизни. Они борются с неизбежностью, пока еще есть время, пока живы воспоминания.

Ирина Демьянова: китайский фильм — про взаимоотношения отцов и детей. Сын узнает, что у отца Альцгеймер и он скоро уйдет. Пока сознание отца живо, сын хочет сохранить его память. Не просто записать какие-то воспоминания — а у отца жизнь яркая: он поставил огромное количество китайских опер, во время культурной революции был отлучен от профессии. А создать автобиографический спектакль, и не простой — с марионетками в человеческий рост, сложно организованными технически. И сын находит средства на этих кукол, может быть, потому что его идея сколь яркая и дерзкая, столь гуманная. Возможно, если бы мы ставили перед собой такие цели, у нас бы получалось что-то большее, чем просто сделать карьеру.

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Режиссер: Артемио Бенки. Когда и где: 5 ноября, 20.30, Silver Screen в ТЦ «Галилео» (билеты тут ). О чем кино: Мартин П. — молодой аргентинский пианист-виртуоз и композитор. Четыре года назад он пережил нервное расстройство и с тех пор находится в «Эль Борда», самой известной в Латинской Америке психиатрической клинике, клинике с противоречивой репутацией. Он пытается победить душевную болезнь и вернуться к жизни.

Ирина Демьянова: когда-то герой фильма был самым ярким вундеркиндом-пианистом Аргентины. Можно себе представить, что происходило вокруг человека, которого называют юным гением. Но герой этого фильма был вынужден перестать заниматься исполнительством и сочинительством. Сегодня он возвращается в музыку, пишет интересные композиции. Во время «Лістапада» он будет в Европе и готов приехать в Минск (а это редкая история), пообщаться с публикой и даже сыграть нам.





Режиссер: Хе-Реун Парк. Когда и где: 1 ноября, 20.00, Silver Screen в ТЦ «Галилео» (билеты тут ). О чем кино: Джихо Лим, известный как «странствующий шеф-повар», путешествует по Корее в поисках уникальных ингредиентов. Он поклоняется Матери Природе, с которой у него очень сильная и личная связь. Авторы рассказывают о сложной личной истории знаменитого шефа, о его стремлении обрести близких людей.

Ирина Демьянова: потрясающей красоты кино. И в стужу, и в бурю, и в жару, и в холод путешествующий повар бродит по стране, выискивает какие-то корешки, травы, соединяет их, готовит. Потом оказывается, что он супер-шеф-повар, что в богатейшем ресторане он готовит еду для каких-то европейцев. Но вот в этих путешествиях он, собственно, ищет самого себя. Уже в сознательном возрасте повар узнал непростую историю своего появления на свет. Мать родила его, потом отдала, потом снова забрала, потом его усыновили. На наших глазах разворачивается такая вереница потерь и обретений — но все-таки скорее потерь.

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Режиссер: Томаш Крупа. Когда и где: 3 ноября, 19.00, Silver Screen в ТЦ «Галилео» (билеты тут ). О чем кино: неизлечимо больная Дженет хочет умереть достойно, но в Великобритании, где она живет, это невозможно. Женщина решается на эвтаназию и планирует поехать в Швейцарию, пока ее состояние еще позволяет сделать это: болезнь стремительно прогрессирует.

Ирина Демьянова: эвтаназия — суперважная, очень болезненная и драматическая (если не трагическая) тема. Это кино про право человека принять решение — жить дальше и нет. И это реальная история англичанки, которая знает, что неизлечимо больна, и понимает, что скоро станет обузой. Она договаривается со швейцарской клиникой на эвтаназию. И мы наблюдаем, как это решение принимают или не принимают ее дети, как она прощается с жизнью до предпоследней ее секунды. Ты смотришь и не веришь своим глазам, что это снято документально. Это фантастическая история, которую не забудешь.





Режиссер: Александр Нанау. Когда и где: 3 ноября, 21.30, Silver Screen в ТЦ «Галилео» (билеты тут ). О чем кино: двадцать семь человек погибли и почти две сотни пострадали в результате пожара в бухарестском клубе Colectiv в 2015 году. Позже в больницах начали умирать те пострадавшие, чья жизнь не была под угрозой. Один из докторов связывается с журналистами и просит провести репортерское расследование.

Ирина Демьянова: очень серьезная работа, большое кино. В центре фильма история, увы, нередко встречающаяся в криминальных новостях: пожар в ночном клубе, где гибнут много молодых людей. Мы видим, как это переживают близкие, как от такой потери меняется их жизнь. Но самое страшное то, что много раненых и обожженных, поступивших в ожоговые центры, начали умирать в ситуации, в которой они не должны были погибнуть. И тут начинается расследование, в которое вступают и режиссер, и журналист, и врач, и чиновник от медицины. Они раскрывают достаточно серьезную коррупционную схему. Параллельно идет линия героини, которая была изуродована, но в итоге оказалась самой сильной и стала моделью, чтобы рассказать о том, что главное — остаться живой.





Режиссер: Эльза Кремзер, Левин Петер. Когда и где: 2 ноября, 20.45, малый зал «Пионера» (билеты тут ). О чем кино: бродячая собака Лайка была первым живым существом, запущенным в космос, отправленным на верную смерть. По легенде, она превратилась в дух, вернулась на Землю и с тех пор бродит по улицам Москвы. Рассказ о приключениях потомков Лайки — двух бездомных московских собак — история искренней привязанности и чрезмерной жестокости, волшебная сказка о путешественниках в поисках неизведанных пространств.

Ирина Демьянова: реализованная на экране легенда о том, что собаки, которых первыми послали в космос, на самом деле не погибли, а в каком-то другом воплощении вернулись на землю. Фильм — совершенно фантастическое наблюдение за жизнью двух бездомных московских собак, временами очень жестокой. Авторы перемежают его с малоизвестной хроникой первых космических полетов с собаками. Уж тут можно думать о каких-то глобальных смыслах, но главным образом посмотреть на то, каким разным бывает кино. Кому-нибудь приходило в голову, что героями фильма станут бродячие собаки — воплощение бывших героев космоса?





Режиссер: Даниэль Циммерманн. Когда и где: 5 ноября, 16.00, малый зал «Пионера» (билеты тут ). О чем кино: лес вокруг католического монастыря в австрийском Адмонте. Пилят хвойное дерево, рубят на дрова и перевозят в таинственное место в самом сердце бразильского тропического леса. Оструганные доски в точности повторяют путь сырья, но в противоположном направлении. Тонкий фильм-медитация высвечивает абсурдность экономического обоснования нашего глобализированного мира.

Ирина Демьянова: «Уолден» — очень интересная конструкция, которая технически сделана совершенно по-новому. Это длиннющие планы: на 90 минут всего 12 монтажных стыков, и изображение тут абсолютно непривычное. Сам фильм — про бессмысленность людских действий, когда можно уничтожить первозданный лес, чтобы произвести что-то ненужное. Получается такой вот круговорот. Картина будет интересена молодым документалистам, которые ищут свой экспериментальный язык.

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Режиссер: Зося Родкевич, Евгения Останина. Когда и где: 8 ноября, 18.40, Silver Screen в ТЦ (билеты тут ). О чем кино: Алина Макарова — мать шестерых детей. У всех них темная кожа, так как бывший муж женщины — эфиоп. А новый муж — белый. Но совместных детей с ним родить не получается. И тогда Алина решает усыновить мальчика.

Ирина Демьянова: в фильме мы наблюдаем за тем, как мать шестерых детей решает усыновить еще одного ребенка, у которого очень серьезные ментальные и физические проблемы. Все против. Но она делает этот шаг, и временами жизнь действительно превращается в ад. Когда я смотрела картину в первый раз, думала: «Боже, зачем мне это показывают?» Это так тяжело — пробиться к ребенку, который тебя не понимает. Зато как актуально: многие дети сегодня рождаются с особенностями. Но вот то, как она бьется в своем убеждении — не декларируемом, а реальном, — показывает, что только любовь и терпение могут что-то изменить в жизни. Более того, это один из последних продюсерских проектов Александра Расторгуева (российский документалист, убитый в 2018 году вместе с двумя коллегами в Центральноафриканской Республике. — Прим. ред.). Авторы очень дорожат этим фильмом, это в какой-то степени послание Расторгуева.





Режиссер: Томас Хайзе. Когда и где: 8 ноября, 20.00, Silver Screen в ТЦ (билеты тут ). О чем кино: о жизни членов семьи, которые потеряли друг друга на рубеже XIX—XX веков. Это коллаж изображений, звуков, писем, дневниковых записей, заметок, голосов и обрывков времени и мест. Материалы, использованные в фильме, — все, что осталось от семьи режиссера. Они рассказывают о тех, кого он знал, с кем жил и общался.

Ирина Демьянова: немецко-австрийский фильм, в самом названии которого есть синтаксический слом. Это история одной семьи с начала Первой мировой и по сегодня, рассказанная закадровым монологом члена этой семьи. Экспериментальная часть фильма в том, что он длится больше трех часов, что там есть только закадровый текст, очень мало фотографий — и это сделано совершенно сознательно. Автор искал гармоничное воплощение личных историй и визуального ряда, который бы не отвлекал от слов. Три часа жизни — это серьезное испытание, но, как любое хорошее кино, постепенно оно втягивает тебя в свое нутро, это не бессмысленная история, тут есть послание. Но это кино для людей искушенных.



Кадр из фильма «Театр времен перестройки и гласности»

Когда и где: «Хатынь» — 4 ноября, 18.30; «Театр времен перестройки и гласности» — 5 ноября, 18.30. Оба — Музей истории белорусского кино (билеты тут ).

Ирина Демьянова: мы показываем картины из киноархива, которых могло вообще не быть. Это «Хатынь» Игоря Коловского 1968 года и «Театр времен перестройки и гласности» Аркадия Рудермана 1988 года. «Хатынь», собственно говоря, с полки сняли (то есть официально разрешили к показу. — Прим. ред.) тоже в 1988 году. И даже сегодня, когда к фильму возвращаются профессиональные кинематографисты, многие его не принимают. Хотя с точки зрения художественного воплощения он совершенно уникален. Плюс в числе его инициаторов был Алесь Адамович, что уже заставляет внимательно к нему отнестись. «Театр времен перестройки и гласности» — яркая картинка времени, которое, может, и не кончилось. Это повод вспомнить и Коловского, который умер в 51 год, — сердце разорвалось, и Рудермана, погибшего в 42 года на съемках в Таджикистане, где он снимал гражданскую войну. И это тоже знак времени. Эти имена нельзя забыть.

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