Евгений Магда: Пропаганда - главное оружие Кремля против всей Европы

29 октября в Минске состоялся 2-й международный круглый стол «Российское влияние в постсоветских странах», организованный аналитическим проектом Belarus Security Blog.





Thinktanks.by публикует главные тезисы выступления исполнительного директора украинского Института мировой политики Евгения Магды. Украина испытывает не только информационные атаки России, война в стране идет уже 6-й год.публикует главные тезисы выступления исполнительного директора украинского Института мировой политики





Плацдарм





Регион Центральной и Восточной Европы, в который входят и Украина, и Беларусь, регион бывших советских республик и бывших стран народной демократии, которые осуществляют с разным успехом евроинтеграцию, а кто-то и не осуществляет вовсе — сегодня основной гибридный плацдарм России.





В Западной Европе существует лобби, продвигающее идею нормализации отношений с Россией, достаточно мощное лобии. Его логика понятна: Россия предлагает своим контрагентам в Западной Европе экономический рост за счет обещания покупки высокотехнологичной продукции.





Понятно, об этом Кремль публично не говорит, но предложение покупать, условно говоря, мерседесы — привлекательно. Какой демократически избираемый европейский лидер может отказаться от экономического роста в нынешних условиях, пусть он будет даже меньше одного процента ВВП?





Не секрет, что тот же Макрон воспринимает Россию как возможного союзника в глобальном противостоянии с США и Китаем. Это большая игра, в которой могут пострадать страны нашего региона, размен как принцип большой политики — существует.





На мой взгляд, во многих странах Европы действительно не понимают того, что российская пропаганда действует очень эффективно прямо в европейском доме.





При этом Россия очень эффективно использует европейские принципы толерантности, необходимость слушать своего оппонента и другие нормы европейского общественно-политического общежития. Использует, чтобы оборачивать их против тех, кто пытается противостоять Москве.









Как Россия действует в последнее время





Агрессия в Грузии, аннексия Крыма и разжигание конфликта на востоке Украины — это то, что создает соответствующую атмосферу. Я бы не сказал, что это атмосфера всеохватывающего страха, я, например, прекрасно понимаю, что в Беларуси люди более спокойно относятся к событиям на Донбассе, чем в Украине, более того, скажу, что и в Украине есть достаточно большая прослойка людей, которые считают, что происходящее на Донбассе их не коснется.





Но все-таки среди людей думающих возникают сомнения, противоречия, мысли о том, как могут развиваться события.





Массированное информационное воздействие, распространение фейков и пропаганды. Не покривлю душой, если скажу, что каждый из нас стал хотя бы раз в жизни жертвой фейка. В этом нет ничего постыдного, потому что фейки придумывают и распространяют хорошо подготовленные люди.





В России прекрасно понимают, что в демократическом обществе фейки распространяются быстрее, чем в обществе зарегулированном.





Россия пытается формировать повестку дня в бывшем соцлагере, не только в Украине. Используются нестандартные подходы. Например, в Польше плохо продается любовь к России в силу исторических причин и даже совсем недавних событий — авиакатастрофы в Смоленске, поэтому там продают не любовь к России, а ненависть к Украине.





Она неплохо продается, думаю, в новом польском Сейме фракция Конфедерации уже в ноябре, после Марша независимости, себя проявит и скажет, что украинцам надо делать и куда идти. Не хотел бы, чтобы это коснулось белорусов, но, насколько я понимаю логику нашего общего исторического развития, думаю, передадут привет и белорусам тоже.





Есть достаточно много тем, через которые Россия может влиять. Например, фактор беженцев, который расколол ЕС на разные группы. Посмотрите, какие результаты получают правые в разных странах.





Спекуляции на религиозной почве. Вспомним, как в Украине проходил процесс создания Украинской православной церкви.





Давление в энергетической сфере. Это давление ощущается в контексте российско-белорусской интеграции, в белорусском обществе чувствуется обеспокоенность, и эта обеспокоенность — хорошая почва для фейков.





Вмешательство в избирательные процессы.





Цели Москвы





Расширить сферы влияния, превратиться в Евразийскую империю, назовем ее условно так. Для этого необходимо разрушить Европейский Союз, лишив его логики расширения и резерва. Это касается и случая с Украиной, если гипотетически Украина проиграет в этом противостоянии с Россией, то это будет пример, безусловно, не только для Беларуси, не только для Молдовы, не только для Армении, но и для стран Балтии, Венгрии и Словакии, где местные политики будут говорить: «А давайте искать возможности».





Энергетическое доминирование на континенте. Россия с начала 2000-х использует газ как политическое оружие в Европе, достаточно эффективное оружие.





Подрыв доверия к демократическим выборам и институциям. В Украине бытует такая версия, что вот Путин умрет — и все сразу изменится. Я думаю, это неправда. В России существует достаточно четкий имперский дискурс. И любимец многих оппозиционер Навальный тоже ведь как-то сказал: «Крым — это не бутерброд». Иллюзии питать, себя обманывать — это хуже всего.





Россия стремится сократить число полюсов в мире, чтобы шкурку Евросоюза показать на переговорах с Китаем и США. Москва ведь понимает, что скальп с этих гигантов она не снимет, как бы не старалась.









Методы противодействия





Медиаграмотность и критическое мышление. Пока мы не научимся скептически воспринимать информацию, будем оставаться восприимчивыми к фейкам и всему подобному.





Формирование прозрачной государственной политики и ответственных институций гражданского общества. Понимаю, это что звучит как декларация, но если мы не будем на это ориентироваться, то пойдем в сторону России.





Повышение уровня знаний о соседях. Как и прежде, к сожалению, украинцы узнают о Беларуси в основном из российских источников информации, белорусы, я подозреваю, об Украине черпают знания из тех же ресурсов.





Противодействие ксенофобии и радикальным течениям. Практика показывает, что с радикальными течениями Россия тоже работает и работает очень охотно и хорошо.





Деконструкция трагических событий Второй мировой войны. Нам придется проговорить это, пока мы не получили новые учебники истории, новые нарративы. Для Украины — это и завершение формирования украинской политической нации.