﻿ Евгений Магда: Пропаганда - главное оружие Кремля против всей Европы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евгений Магда: Пропаганда - главное оружие Кремля против всей Европы

30.10.2019 10:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Москва обкатывает информационные технологии по всему миру, но главным "гибридным плацдармом" является регион Центральной и Восточной Европы, в том числе Беларусь.

Евгений Магда: Пропаганда - главное оружие Кремля против всей Европы
29 октября в Минске состоялся 2-й международный круглый стол «Российское влияние в постсоветских странах», организованный аналитическим проектом Belarus Security Blog. 

Украина испытывает не только информационные атаки России, война в стране идет уже 6-й год. Thinktanks.by публикует главные тезисы выступления исполнительного директора украинского Института мировой политики Евгения Магды.

Плацдарм


Регион Центральной и Восточной Европы, в который входят и Украина, и Беларусь, регион бывших советских республик и бывших стран народной демократии, которые осуществляют с разным успехом евроинтеграцию, а кто-то и не осуществляет вовсе — сегодня основной гибридный плацдарм России.

В Западной Европе существует лобби, продвигающее идею нормализации отношений с Россией, достаточно мощное лобии. Его логика понятна: Россия предлагает своим контрагентам в Западной Европе экономический рост за счет обещания покупки высокотехнологичной продукции. 

Понятно, об этом Кремль публично не говорит, но предложение покупать, условно говоря, мерседесы — привлекательно. Какой демократически избираемый европейский лидер может отказаться от экономического роста в нынешних условиях, пусть он будет даже меньше одного процента ВВП? 

Не секрет, что тот же Макрон воспринимает Россию как возможного союзника в глобальном противостоянии с США и Китаем. Это большая игра, в которой могут пострадать страны нашего региона, размен как принцип большой политики — существует. 

На мой взгляд, во многих странах Европы действительно не понимают того, что российская пропаганда действует очень эффективно прямо в европейском доме.

При этом Россия очень эффективно использует европейские принципы толерантности, необходимость слушать своего оппонента и другие нормы европейского общественно-политического общежития. Использует, чтобы оборачивать их против тех, кто пытается противостоять Москве.


Как Россия действует в последнее время


Агрессия в Грузии, аннексия Крыма и разжигание конфликта на востоке Украины — это то, что создает соответствующую атмосферу. Я бы не сказал, что это атмосфера всеохватывающего страха, я, например, прекрасно понимаю, что в Беларуси люди более спокойно относятся к событиям на Донбассе, чем в Украине, более того, скажу, что и в Украине есть достаточно большая прослойка людей, которые считают, что происходящее на Донбассе их не коснется. 

Но все-таки среди людей думающих возникают сомнения, противоречия, мысли о том, как могут развиваться события.

Массированное информационное воздействие, распространение фейков и пропаганды. Не покривлю душой, если скажу, что каждый из нас стал хотя бы раз в жизни жертвой фейка. В этом нет ничего постыдного, потому что фейки придумывают и распространяют хорошо подготовленные люди. 

В России прекрасно понимают, что в демократическом обществе фейки распространяются быстрее, чем в обществе зарегулированном.

Россия пытается формировать повестку дня в бывшем соцлагере, не только в Украине. Используются нестандартные подходы. Например, в Польше плохо продается любовь к России в силу исторических причин и даже совсем недавних событий — авиакатастрофы в Смоленске, поэтому там продают не любовь к России, а ненависть к Украине. 

Она неплохо продается, думаю, в новом польском Сейме фракция Конфедерации уже в ноябре, после Марша независимости, себя проявит и скажет, что украинцам надо делать и куда идти. Не хотел бы, чтобы это коснулось белорусов, но, насколько я понимаю логику нашего общего исторического развития, думаю, передадут привет и белорусам тоже.

Есть достаточно много тем, через которые Россия может влиять. Например, фактор беженцев, который расколол ЕС на разные группы. Посмотрите, какие результаты получают правые в разных странах.

Спекуляции на религиозной почве. Вспомним, как в Украине проходил процесс создания Украинской православной церкви.

Давление в энергетической сфере. Это давление ощущается в контексте российско-белорусской интеграции, в белорусском обществе чувствуется обеспокоенность, и эта обеспокоенность — хорошая почва для фейков.

Вмешательство в избирательные процессы.

Цели Москвы


Расширить сферы влияния, превратиться в Евразийскую империю, назовем ее условно так. Для этого необходимо разрушить Европейский Союз, лишив его логики расширения и резерва. Это касается и случая с Украиной, если гипотетически Украина проиграет в этом противостоянии с Россией, то это будет пример, безусловно, не только для Беларуси, не только для Молдовы, не только для Армении, но и для стран Балтии, Венгрии и Словакии, где местные политики будут говорить: «А давайте искать возможности».

Энергетическое доминирование на континенте. Россия с начала 2000-х использует газ как политическое оружие в Европе, достаточно эффективное оружие.

Подрыв доверия к демократическим выборам и институциям. В Украине бытует такая версия, что вот Путин умрет — и все сразу изменится. Я думаю, это неправда. В России существует достаточно четкий имперский дискурс. И любимец многих оппозиционер Навальный тоже ведь как-то сказал: «Крым — это не бутерброд». Иллюзии питать, себя обманывать — это хуже всего.

Россия стремится сократить число полюсов в мире, чтобы шкурку Евросоюза показать на переговорах с Китаем и США. Москва ведь понимает, что скальп с этих гигантов она не снимет, как бы не старалась.


Методы противодействия


Медиаграмотность и критическое мышление. Пока мы не научимся скептически воспринимать информацию, будем оставаться восприимчивыми к фейкам и всему подобному.

Формирование прозрачной государственной политики и ответственных институций гражданского общества. Понимаю, это что звучит как декларация, но если мы не будем на это ориентироваться, то пойдем в сторону России.

Повышение уровня знаний о соседях. Как и прежде, к сожалению, украинцы узнают о Беларуси в основном из российских источников информации, белорусы, я подозреваю, об Украине черпают знания из тех же ресурсов.

Противодействие ксенофобии и радикальным течениям. Практика показывает, что с радикальными течениями Россия тоже работает и работает очень охотно и хорошо.

Деконструкция трагических событий Второй мировой войны. Нам придется проговорить это, пока мы не получили новые учебники истории, новые нарративы. Для Украины — это и завершение формирования украинской политической нации.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва обкатывает информационные технологии по всему миру, но главным "гибридным плацдармом" является регион Центральной и Восточной Европы, в том числе Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика