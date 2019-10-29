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Волшебная сказка «Спящая красавица» оживет на льду минского Дворца спорта

30.10.2019 11:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Волшебная сказка «Спящая красавица» оживет на льду минского Дворца спорта
Фото из открытых источников

Балет «Спящая красавица» — это яркое театральное шоу с красочными костюмами и отточенной хореографией в исполнении государственного балета на льду Санкт-Петербурга.

Постановка успела покорить весь мир, благодаря уникальной смеси танца, театра и фигурного катания. На сегодняшний день это единственная труппа во всем мире, которая соединила в себе традиции трёх классических школ, и стоит в одном ряду с Большим и Мариинским театром.

Все актеры — профессиональные фигуристы высочайшего уровня, выполняющие не только традиционные балетные па, но и аксели, и тулупы. Постановщиком «Спящей красавицы» выступил главный балетмейстер, заслуженный артист России, бывший солист всемирно известного Мариинского театра - Константин Рассадин.

Волшебная сказка «Спящая красавица» оживет на льду минского Дворца спорта
 

 

31 января, 19:00

Дворец спорта

Билеты: от 20 до 70 BYN

Билеты можно приобрести во всех кассах и на сайте kvitki.by

6+

 
 
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31 января любимая многими волшебная сказка на музыку Петра Ильича Чайковского оживет на льду минского Дворца спорта
 
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