Волшебная сказка «Спящая красавица» оживет на льду минского Дворца спорта

Источник материала: Аргументы и факты

Балет «Спящая красавица» — это яркое театральное шоу с красочными костюмами и отточенной хореографией в исполнении государственного балета на льду Санкт-Петербурга.

Постановка успела покорить весь мир, благодаря уникальной смеси танца, театра и фигурного катания. На сегодняшний день это единственная труппа во всем мире, которая соединила в себе традиции трёх классических школ, и стоит в одном ряду с Большим и Мариинским театром.

Все актеры — профессиональные фигуристы высочайшего уровня, выполняющие не только традиционные балетные па, но и аксели, и тулупы. Постановщиком «Спящей красавицы» выступил главный балетмейстер, заслуженный артист России, бывший солист всемирно известного Мариинского театра - Константин Рассадин.





31 января, 19:00

Дворец спорта

Билеты: от 20 до 70 BYN

Билеты можно приобрести во всех кассах и на сайте kvitki.by

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