Долго пыталась и наконец сбросила 12 кг. Минчанка про ошибки, которые допускают худеющие

Источник материала: Tut.by

Веронике Русикевич 26 лет, она работает инженером-конструктором. Сейчас девушка не стесняется выложить в соцсети фото в купальнике, но еще пару лет назад Вероника была очень закомплексованной из-за того, что никак не могла похудеть: при росте 180 см она весила 82 кг. Для GO.TUT.BY девушка вспомнила ошибки, которые долгое время мешали ей избавиться от лишнего веса.



Фото: из личного архива Вероники

Вероника уверена, что ей помогли похудеть тренировки с персональным тренером. Она пробовала заниматься спортом дома, но ничего не выходило: рвения хватало максимум на месяц.

— А в зал ходила регулярно три раза в неделю, пропускала только по очень уважительным причинам, например, если была температура.

Параллельно Вероника «мониторила» свой рацион и полностью перешла на здоровое питание и ссобойки. Результат был не быстрым, но заметным: за год она похудела на 12 кг.



Фото: из личного архива Вероники

Девушка рассказывает про три ошибки, которые часто допускают худеющие.

Ошибка № 1. Думать, что похудеть получится быстро

В спортзале Вероника не раз видела, как худеющие не дожидались результата. «Вкалываешь в тренажерке, питаешься, как надо, не ешь ничего вредного, а вес стоит на месте. Я себя морально настроила, что все должно прийти со временем», — вспоминает девушка.

Самый «быстрый» килограмм у нее ушел буквально за неделю: «Правда, потом оказалось, что это просто вода». А вот с последующими было все не так радужно, и тут важно было дать организму время на адаптацию.

Еще нужно найти подходящего тренера и не стесняться своего вида в зале.

— Когда приходишь в тренажерку и видишь тренера-качка, то к нему страшно подойти. Надо это смущение перерасти, со временем пройдет.



Фото: из личного архива Вероники

Ошибка № 2. Уделять больше внимания тренировкам, а не питанию

Вероника проверила на себе, что после начала физических нагрузок нужно пересмотреть свой рацион — иначе все зря.

На пути к стройному телу девушка придерживалась следующих правил: она ела часто (завтрак, перекус, обед, перекус, ужин), но маленькими порциями, вела дневник питания, считала калории и один раз в неделю устраивала разгрузочный день, когда можно было есть все.

— Многие привычки вошли в обиход. Сейчас почти не ем жареного, чаще запекаю или тушу. Муку пшеничную заменяю на гречневую, чечевичную или ту, что с отрубями. Сладкое практически не ем — уже не хочется: рецепторы стали работать по-другому, у продуктов появился вкус. Самым сложным было настроить себя: «Да, одним людям можно все, а мне нужно себя ограничивать, если я хочу похудеть».

После того, как ушли 12 кг, девушка отказалась только от дневника питания — размер порций научилась определить на глаз. Но на первоначальном этапе это было важным, чтобы каждую неделю контролировать себя.

Ошибка № 3. Не понимать, как работает организм

— Чтобы сбросить лишний вес — нужна сила воли. Особенно если вы хотите тренироваться дома, — говорит минчанка. — Тут важно усвоить: нельзя точечно сбросить килограммы. Смотреть в интернете ролики, как накачать ягодицы или пресс — это хорошо, только так это не работает. Если уж хотите тренироваться сами — то изучите, как работает организм.

Похудев, Вероника не забросила тренировки, а записалась на курсы фитнес-тренеров. Цель девушки — узнать достаточно, чтобы заниматься одной, понимая анатомию человека, технику упражнений на все группы мышц и психологию нашего поведения. А в перспективе, говорит Вероника, хотелось бы помогать и другим девушкам, которые, как и она, столкнулись с проблемами лишнего веса на психологическом уровне.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com