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Количество задержаний запрещенных веществ на таможне выросло в семь раз

30.10.2019 11:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Количество задержаний запрещенных веществ на таможне выросло в семь раз

С начала 2019 года пресечен ввоз в Беларусь 5,3 килограмма наркотиков.

Последняя находка, которую удалось обнаружить служебной собаке — бандероль из Польши. Внутри — свыше 750 доз психотропа. Предотвратить поступление незаконных средств позволяют модернизированные комплексы контроля, установленные на границе , пишет aif.by.

ЛСД, героин, марихуана — вот далеко не полный ассортимент наркотиков, которые обнаружили сотрудники Минской региональной таможни. Кроме того, задержаны лекарства, которые ограничены в обороте в нашей стране. Широка и география поставок: Китай, Нидерланды, Россия.

«Всего зафиксировано 48 фактов пересечения через границу нелегальных веществ. В том числе, героин, кодеин, маковая соломка. А также некурительный табак насвай общим весом 14 килограммов, — рассказала инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна Линник. — Что касается иных правонарушений, то к ним можно отнести семь попыток ввезти в Беларусь крупную партию моторных масел без разрешения правообладателя. Предотвращено перемещение 6 килограммов янтаря».

Всего за 9 месяцев по фактам незаконных действий возбуждено 40 уголовных дел, что наполовину больше, чем за истекший период 2018. Кроме того, зарегистрировано свыше 7500 административных правонарушений.

 
 
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С начала 2019 года пресечен ввоз в Беларусь 5,3 килограмма наркотиков.
 
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