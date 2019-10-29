«Управление талантами» - специальная номинация конкурса «Премия HR-бренд»

Второй год подряд семейство программных продуктов о людях и для людей «Конструктор Талантов» учреждает номинацию «Управление талантами» в рамках конкурса «Премия HR-бренд». Эта специальная номинация отмечает успехи компаний, применяющих новые HR-подходы для привлечения, развития и мотивации людей в борьбе за таланты. Интеллектуальный партнер премии – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Почему компании всё больше внимания уделяют управлению талантами, рассказывает директор 2-го департамента по разработке ПО IBA Group Андрей ЛЕПЕЕВ:





Два десятилетия назад управление талантами вошло в список важных функций HR как функция идентификации и развития людей с высоким потенциалом. По мере распространения методик управления талантами в организациях оказалось, что они применимы ко многим процессам управления человеческими ресурсами: управлению преемственностью, карьерному планированию, профилированию должностей, оценке эффективности, подбору, адаптации, аттестации, индивидуальному развитию, обучению и многим другим. В результате эти преобразованные процессы стали естественной частью управления талантами.

Управление талантами реализует концепцию Lean в области HR. Основной целью является создание реальной ценности для сотрудников, чтобы те, в свою очередь, создавали реальную ценность для клиентов организации.

Концепция Lean в HR - концепция управления предприятием, которая основана на постоянном и неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. Основной целью является создание реальной ценности для сотрудников, чтобы те, в свою очередь, создавали реальную ценность для клиентов организации.

Наиболее четко Lean-природу управления талантами определил известный HR-гуру Джон Салливан. В своей статье 2004 года он назвал четыре фактора, которые отличают управление талантами от традиционного HR:

Интегрированный подход к HR. Объединение программ управления людьми в единый непрерывный процесс. Интеграция процессов управления людьми в стандартные бизнес-процессы организации. С одной стороны, бизнес-успех организации напрямую зависит от уровня управления персоналом, с другой стороны, и процессы управления персоналом не живут своей жизнью, а вплетаются в потоки создания и поставки ценности клиентам. Изменение модели менеджмента. Внедрение управления персоналом во все процессы организации требует иного подхода от непосредственных руководителей и накладывает условия на взаимодействие между сервисами корпоративного HR с руководителями на местах. Измерение успеха через эффективность сотрудников. Являясь стратегической функцией организации, результативность управления талантами измеряется через реальные бизнес-метрики работы людей на своих местах.

Таким образом, при анализе решений для выбора победителя в номинации команда продукта «Конструктор талантов» базируется на следующих критериях:

Интегрированность решения в общий процесс управления персоналом организации. Связь решения с реальными бизнес-процессами организации. Эффективность взаимодействия специалистов по управлению персоналом и руководителей на местах. Измеримые результаты в бизнесе и связь этих результатов с решением.

Победитель в номинации «Управление талантами» будет объявлен 5 декабря на церемонии награждения конкурса «Премия HR-бренд 2019».

К конкурсу «Премия HR-бренд 2019» в качестве участников основных и специальных номинаций уже присоединились 45 компаний:



OOO «СТАТУСКВО» (Parimatch), ИООО «ЭПАМ Системз» (EPAM Systems, Inc), ООО «Коммерс Лаб» (eWave), ООО «Агентство недвижимости «Этажи», ОДО «Аксамит Консалтинг» (Axamit), ЗАО «Вариа-Сервис» (Шеф Кухни), ООО «ЕВРОЗАПЧАСТЬ» (Armtek), ИООО «СОФТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Softeq Development), ООО «СИНТЕГРИКО» (VRP Consulting), ООО «ВЕРШЫ» (Галерея современного искусства «Ў»), ООО «БПЛэлектро», УП «АДАНИ», ИЧТУП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» (British American Tobacco), ИООО «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» (JTI/Japan Tobacco International S&D), ОАО «Белагропромбанк», СООО «Системные технологии», ООО «Андерсан» (Andersen), ООО «Вундербай» (Wunder Digital Agency), ООО «УльтеграСтайл» (Салон Связи), УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (Coca-Cola), ЗАО «Унифлекс» (Uniflex), ОАО «Паритетбанк», ООО «СофтЛайнБел» (Softline), ЗАО «Кьюликс Системс» (Qulix Systems), ООО «Активные технологии» (ActiveCloud), ООО «Ради женщин» (Клиника женского здоровья «Ева»), ООО «МОДЕРН-ЭКСПО» (Modern-Expo Group), ЗАО «МТБанк», ООО «Леверекс Интернешнл» (LeverX International), ООО «Регула», ООО «ЭСДИВИ СОФТ» (Social Discovery Ventures), ООО «АгроПищеПром» (Feleti), ООО «Франдеса», ООО «Астодевелопмент», ООО «ФелОкт-сервис» (Skoda в Беларуси), ООО «Хилти БиУай», ООО «БДО», ООО «КАМПЭШН КОФЕ», ООО «Активлизинг», ОАО «Криница», ОАО «АСБ Беларусбанк», ООО «Примвэй» (PRIMUM), ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ИООО «Линдстрём», ООО «СофтТеко» (Softteco).

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Заявки на участие в конкурсе принимались до 17 октября 2019 года.





Возрастное ограничение: 18+

Перевод иностранных слов: Лин, Париматч, иВейв, ВРП Консалтинг, Соушал Дискавери Венчерс, Диджитал Агентство Вундер