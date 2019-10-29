Вы ни за что не угадаете победителя: эпичную драку собаки и крысы сняли на видео

Источник материала: Tut.by

Крысы — очень упорные и хитрые животные, которые обычно живут в тени. Но это не значит, что они всего боятся: когда дело доходит до драки, крыса может на равных сражаться даже с собакой. Именно такой бой удалось снять на видео, и его финал оказался очень неожиданным. Вы ни за что не угадаете, кто победил.