«В России нет вообще». Власти установили потолок по ценам на гречку. В чем причина

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло решение о временном регулировании цен на гречневую крупу. Ограничения по цене введут с 1 ноября 2019-го по 30 января 2020 года. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ от 29 октября 2019 года № 86 «О регулировании цен на крупу гречневую».



Фото: Reuters

В ведомстве поясняют, что приняли решение о временном регулировании оптовых и торговых надбавок на гречку, чтобы не допустить быстрого и необоснованного роста цен на этот товар. Так, предельная максимальная торговая надбавка не должна превышать 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки по отношению к отпускной цене производителя или импортера, которая не должна превышать 10%, отметили в ведомстве.

— Данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на гречневую крупу при их установлении, — пояснили в Министерстве.

Напомним, 29 октября Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом.

— В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай Бог, это произойдет по ценообразованию. Мы договорились, — предупредил президент.

Тем временем в России начали расти цены на гречку. В этом году ожидается минимальный урожай гречихи за 5 лет, сообщают «Ведомости».