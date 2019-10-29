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«В России нет вообще». Власти установили потолок по ценам на гречку. В чем причина

30.10.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло решение о временном регулировании цен на гречневую крупу. Ограничения по цене введут с 1 ноября 2019-го по 30 января 2020 года. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ от 29 октября 2019 года № 86 «О регулировании цен на крупу гречневую».


Фото: Reuters

В ведомстве поясняют, что приняли решение о временном регулировании оптовых и торговых надбавок на гречку, чтобы не допустить быстрого и необоснованного роста цен на этот товар. Так, предельная максимальная торговая надбавка не должна превышать 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки по отношению к отпускной цене производителя или импортера, которая не должна превышать 10%, отметили в ведомстве.

— Данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на гречневую крупу при их установлении, — пояснили в Министерстве.

Напомним, 29 октября Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом.

— В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай Бог, это произойдет по ценообразованию. Мы договорились, — предупредил президент.

Тем временем в России начали расти цены на гречку. В этом году ожидается минимальный урожай гречихи за 5 лет, сообщают «Ведомости».

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Такое решение прописано в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 86 «О регулировании цен на крупу гречневую».
 
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