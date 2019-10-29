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«В России нет вообще». Власти установили потолок по ценам на гречку. В чем причина
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло решение о временном регулировании цен на гречневую крупу. Ограничения по цене введут с 1 ноября 2019-го по 30 января 2020 года. Изменения предусмотрены
В ведомстве поясняют, что приняли решение о временном регулировании оптовых и торговых надбавок на гречку, чтобы не допустить быстрого и необоснованного роста цен на этот товар. Так, предельная максимальная торговая надбавка не должна превышать 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки по отношению к отпускной цене производителя или импортера, которая не должна превышать 10%, отметили в ведомстве.
— Данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на гречневую крупу при их установлении, — пояснили в Министерстве.
Напомним, 29 октября Александр Лукашенко
— В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай Бог, это произойдет по ценообразованию. Мы договорились, — предупредил президент.
Тем временем в России
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Такое решение прописано в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 86 «О регулировании цен на крупу гречневую».
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