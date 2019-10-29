«Минус» и летняя резина. В Жлобине на мосту столкнулись 10 автомобилей и автобус

Источник материала: Tut.by

В Жлобин пришел «день жестянщика». Здесь на скользкой дороге столкнулись сразу 10 авто и автобус, сообщает газета «Новы дзень».





Массовое ДТП произошло утром 30 октября на путепроводе по улице Полевой. Причиной стала скользкая дорога.





В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует уже менять летние шины на зимние.