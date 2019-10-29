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«Минус» и летняя резина. В Жлобине на мосту столкнулись 10 автомобилей и автобус
Источник материала: Tut.by
В Жлобин пришел «день жестянщика». Здесь на скользкой дороге столкнулись сразу 10 авто и автобус,
Массовое ДТП произошло утром 30 октября на путепроводе по улице Полевой. Причиной стала скользкая дорога.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует уже менять летние шины на зимние.
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Массовое ДТП произошло утром 30 октября на путепроводе по улице Полевой.
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