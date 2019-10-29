Первый этап реконструкции стадиона завершен

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В начале этой недели на стадионе ДЮСШ Ганцевичского райисполкома завершились работы по укладке новой беговой дорожки.









Теперь на стадионе лежит новое водонепроницаемое беговое покрытие, которое сертифицировано федерацией легкой атлетики. Его укладкой в течение нескольких дней занималось гомельское унитарное предприятие «ТАЛЕН групп». Как рассказал один из его сотрудников, новая беговая дорожка состоит из двух слоев: черного и красного.





Однако это еще не все приятные сюрпризы, которые ожидают ганцевичских любителей спорта на обновленном стадионе. За воротами возле СШ № 1 г. Ганцевичи преобразился сектор для прыжков в длину, что не может не радовать ребят, которые занимаются на отделении легкой атлетики, а также в ближайшее время будет обустроена площадка для занятий воркаутом (уличная гимнастика). За вторыми воротами со стороны магазина «Петушок» оборудована специальная площадка для тех, кто желает поиграть в баскетбол или волейбол на открытом воздухе, осталось лишь установить баскетбольные щиты и стойки для волейбола.









Также обращаем внимание жителей и гостей города, что после завершения первого этапа реконструкции стадиона, вход на него будет открыт ТОЛЬКО со стороны ДЮСШ Ганцевичского райисполкома (ул. Победы)! Со стороны ул. Парковой вход на спортивный объект БУДЕТ ЗАКРЫТ! Это сделано в первую очередь для того, чтобы защитить новое покрытие от велосипедистов и другого транспорта. К слову, подобная практика существует на всех обновленных стадионах. Хочешь заниматься физической культурой – добро пожаловать на стадион, но только через главный вход.

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