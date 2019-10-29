Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 14.10.2019 №12-03/604 выявлена продукция, не соответствующая требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

—кастрюля эмалированная «Анютины глазки», производитель ПАО «Лысьвенский завод эмарованной посуды (РФ, Пермский край, г.Лысьва), емкость 1,5л, дата изготовления 2019г., гарантийный рок 12 месяцев с момента продажи.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствуют требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299, глава II, раздел 16, СанНПиГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ 30.12.2014 №119 по показателю “титан (3% раствор молочной кислоты), алюминий, титан (2% раствор лимонной кислоты)”.

Пом.врача-гигиениста М.В.Игнашов