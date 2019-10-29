Дымовые и вентиляционные каналы

В наше время газ является незаменимым помощником в каждом доме. Однако следует знать, что это не только удобный и экономичный вид топлива, но еще и очень опасный при неправильной эксплуатации.

Ежегодно в Беларуси происходят несчастные случаи, в результате которых имеются пострадавшие люди, иногда со смертельным исходом. Трагическая ирония в том, что соблюдение жильцами самых элементарных правил, изложенных в руководстве по эксплуатации газового оборудования и в Правилах пользования газом в быту, помогло бы избежать подобных происшествий и несчастных случаев.

При сжигании газового топлива при недостаточном поступлении кислорода (закрытая форточка, неисправная вентиляция) вследствие неполного сгорания, выделяется угарный газ (СО), который при неисправности дымовых и вентиляционных каналов попадает в помещение, что может привести к отравлению угарным газом.

Угарный газ в отличие от бытового газа не имеет запаха и является сильнодействующим ядом.

Как обнаружить угарный газ? Для этого используются специальные детекторы угарного газа (датчики СО). При этом обращаем Ваше внимание, что пожарные извещатели (датчики дыма), датчики (приборы) обнаружения утечки бытового газа не обнаруживают угарный газ.

Установка детекторов угарного газа – это способ своевременного предупреждения об опасности.

Напоминаем, что наличие в воздухе всего 1% угарного газа – смертельная концентрация для человека.

Датчики угарного газа устанавливаются на расстоянии в соответствии с рекомендациями по установке, указанными в руководстве по эксплуатации, но не более 4 м от газоиспользующего оборудования. Контроль за работоспособностью датчиков угарного газа осуществляется эксплуатантом. Установка датчиков угарного газа производится собственниками (арендаторами) жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их представителями (эксплуатантом).

Кроме того, перед каждым использованием газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования необходимо проверять тягу в соответствии с техническими (эксплуатационными) документами изготовителя, помимо этого организации, осуществляющие эксплуатацию жилого фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, уполномоченные лица, потребители и пользователи газа обязаны обеспечивать проведение обследование дымовых и вентиляционных каналов специализированными организациями. За нарушение «Правил пользования газом в быту», при отсутствии соответствующих актов проверок дымовых и вентиляционных каналов газоснабжающая организация вправе отключить подачу газа потребителю.

Ответственность за исправное состояние вентиляционных и дымовых каналов от газовых котлов и газовых водонагревателей, нарушения требований безопасности при эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования возлагается на нанимателя (собственника) жилых помещений и домов.

Уважаемые абоненты, не подвергайте свою жизнь и жизнь своих родных опасности. Среди всех жизненных ценностей, несомненно, самой важной является сама жизнь. Задача каждого человека — беречь свои жизнь и здоровье, а также близких людей.

Смолевичский РГС филиала

ПУ “Борисовгаз”.