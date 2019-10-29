Садоводческие товарищества – на особом контроле!

В Смолевичском районе прошло собрание председателей садоводческих товариществ, расположенных на территории Заболотского сельсовета.

Всего на территории Смолевичского района расположено около 160 садоводческих товариществ. Сорок из них – на территории Заболотского сельского совета.





На проведенном собрании были рассмотрены наиболее волнующие вопросы. По вопросу пожарной безопасности выступил начальник Смолевичского РОЧС Николай Наумик. Он осветил статистику по пожарам в районе, области и республике. Огромное внимание было уделено требованиям норм и правил по пожарной безопасности в дачных домах и хозяйственных постройках.

Присутствующим был продемонстрирован альбом с примерами и последствиями пожаров с гибелью людей, вручены информационные буклеты и брошюры.

Дарья ЛИХТАРОВИЧ,

Смолевичский РОЧС.