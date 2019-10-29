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Витеблянин брал в долг на покупку авто, потом продавал их. Или… отдавал в залог под новые займы

30.10.2019 12:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в крупном мошенничестве. Пока известно о семи потерпевших: они передали мужчине от двух до пяти тысяч долларов на покупку автомобилей. От последующей продажи машин кредиторы должны были получить процент. Однако бизнес прогорел, а заемщик — фигурант уголовного дела, сообщает милиция региона.


Подозреваемый долгое время работал на одной из городских автомоек. Там знакомился с клиентами и уговаривал их дать ему деньги на автобизнес, обещая поделиться прибылью.

Витеблянин приобретал в основном неисправные автомобили, ремонтировал их и продавал уже с накруткой. Правда, в какой-то момент реализация техники замедлилась. И, чтобы продолжать дело, автомойщик пошел на обман.

— Подозреваемый просил у знакомых деньги и в качестве гарантии возврата долга оставлял в залоге имевшийся автомобиль. На часть заемных денег приобретал более дешевую машину, а остаток тратил на себя. Так он создавал своеобразную пирамиду займов и техники, — рассказали в уголовном розыске.

Сейчас милиция устанавливает всех потерпевших и общий ущерб от «бизнеса», который начался еще четыре года назад.

Подозреваемый в ИВС. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Пострадавших от деятельности мужчины на фото просят позвонить по телефонам: +375 33 399−80−44, +375 29 511−22−07 или 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в крупном мошенничестве.
 
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