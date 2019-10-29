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Витеблянин брал в долг на покупку авто, потом продавал их. Или… отдавал в залог под новые займы
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в крупном мошенничестве. Пока известно о семи потерпевших: они передали мужчине от двух до пяти тысяч долларов на покупку автомобилей. От последующей продажи машин кредиторы должны были получить процент. Однако бизнес прогорел, а заемщик — фигурант уголовного дела,
Подозреваемый долгое время работал на одной из городских автомоек. Там знакомился с клиентами и уговаривал их дать ему деньги на автобизнес, обещая поделиться прибылью.
Витеблянин приобретал в основном неисправные автомобили, ремонтировал их и продавал уже с накруткой. Правда, в какой-то момент реализация техники замедлилась. И, чтобы продолжать дело, автомойщик пошел на обман.
— Подозреваемый просил у знакомых деньги и в качестве гарантии возврата долга оставлял в залоге имевшийся автомобиль. На часть заемных денег приобретал более дешевую машину, а остаток тратил на себя. Так он создавал своеобразную пирамиду займов и техники, — рассказали в уголовном розыске.
Сейчас милиция устанавливает всех потерпевших и общий ущерб от «бизнеса», который начался еще четыре года назад.
Подозреваемый в ИВС. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.
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В Витебске задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в крупном мошенничестве.
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