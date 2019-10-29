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На пожаре в Уречье сгорел мужчина
30.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Жилой дом горел утром 29 октября в городском поселке Уречье Любанского района. При пожаре погиб мужчина.
Рассказала фициальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович:
— Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 05:24. Когда наши подразделения прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. Внутри на полу пожарные обнаружили погибшего мужчину.
Огнем уничтожены крыша, перекрытие, повреждены стены дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожность при курении.
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Жилой дом горел утром 29 октября в городском поселке Уречье Любанского района. При пожаре погиб мужчина. Об этом рассказала фициальный представитель Минского...
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