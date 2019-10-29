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Главный правовой инспектор труда проведёт приём граждан в Слуцке
30.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В четверг, 31 октября 2019 года правовой приём граждан проведёт Королева Виктория Борисовна, главный правовой инспектор труда Минской областной организации белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, сообщается на сайте Слуцкого РИК.
Приём состоится, согласно графику:
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В четверг, 31 октября 2019 года правовой приём граждан проведёт Королева Виктория Борисовна, главный правовой инспектор труда Минской областной организации...
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