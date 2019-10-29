Инспектор Госстройнадзора Александр Дашковский рассказывает о качестве строительства важных объектов Осиповщины

Источник материала: Асiповiцкi край

— Главной стройплощадкой остается новый корпус райбольницы. Он должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, но для этого нужно поработать. Сейчас здесь задействовано 250-260 человек. Однако совместить категории «быстро» и «хорошо» при проведении большого объема финишных работ непросто, поэтому контроль за качеством ведется усиленный.

Строительство в районе идет примерно на 30 процентов интенсивнее, чем в прошлом году, но при этом количество нарушений строительных норм и правил заметно не выросло. За 10 месяцев административные санкции применялись к нарушителям 29 раз.

Капитальный ремонт ведется на 13 жилых домах. Причем большой объем работы на них выполняют субподрядчики — небольшие частные фирмы: «ДивСтрой», «Промспецстрой», «Зубрмонтажстрой», «Тимурспецстрой» и другие. Грубо технологию строительства они не нарушают, но небрежность в работе допускают нередко.

Близится к завершению строительство молочнотоварных ферм в Вязовнице и Копче. С начала года на этих объектах выявлено и исправлено 27 нарушений, один производитель работ привлечен к административной ответственности. А вот на МТФ в Троицкой выявлен серьезный дефект, допущенный при проведении бетонных работ по устройству полов, который пока не устранен.

Хороший результат на стройке может быть достигнут только совместными усилиями заказчика, подрядчика, авторского надзора. Именно их взаимопонимание и заинтересованность обеспечивают качество строительства. Инспекция госстройнадзора выполняет контрольные функции. Но все же лучший контролер — это профессионализм и ответственность самих строителей.