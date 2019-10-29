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Налоговая: 15 ноября 2019 года – последний срок уплаты имущественных налогов физическими лицами

30.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Обращаем внимание граждан, в собственности или владении которых находятся земельные участки и капитальные строения (дома, дачи, гаражи и т. д.), что приближается 15 ноября — день, не позднее которого в соответствии с законодательством вы должны уплатить в бюджет имущественные платежи (земельный налог или арендную плату, налог на недвижимость).

Уплата платежей производится на основании извещений налогового органа.

Если по каким-либо причинам вы не получили извещение или потеряли его, обратитесь в налоговый орган по месту нахождения соответствующего объекта (недвижимости, земельного участка) для уточнения сумм налогов и реквизитов, по которым они должны быть произведены. Уплата арендной платы производится исходя из размера ежегодной арендной платы, указанной в договоре аренды (дополнительном соглашении), без направления налоговым органом извещения.

Произвести уплату налогов можно любым удобным для плательщика способом через отделения банков, почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы, а также воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг». Оплата через инфо-киоск, интернет - банкинг производится следующим образом: Платежи ЕРИП - новый платеж – налоги - Минская область-Дзержинский район - Дзержинский РИК, финотдел (наименование сельского совета) - налог на недвижимость (земельный налог) - УНП плательщика (большие буквы латинского алфавита). Сверяется сумма с суммой, указанной в извещении налогового органа, производится оплата платежа.

Необходимо обратить внимание, что за несвоевременную уплату имущественных платежей применяется ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. При неуплате платежей в установленный срок суммы налогов взыскиваются в принудительном порядке с начислением пеней за каждый календарный день просрочки. Кроме того, за неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере пятнадцати процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины. При этом одной из мер по обеспечению взыскания платежей является временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь.

Налоги — основной доходный источник бюджета. За полнотой поступления платежей в бюджет стоит благополучие нашей страны и каждого гражданина в отдельности.


 
 
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Обращаем внимание граждан, в собственности или владении которых находятся земельные участки и капитальные строения (дома, дачи, гаражи и т. д.),...
 
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