Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»

Источник материала: СТВ

Новости России. Четырнадцать лет назад на экраны вышел хорошо известный сериал по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В отличие от книги, получившей множество положительных отзывов, сериал был встречен прохладно.

Работа режиссёра Владимира Бортко получила смешанные отзывы критиков, но изменить того факта, что в России сериал собрал у экранов около 40 миллионов зрителей, нельзя. Поэтому мы решили вспомнить нескольких ключевых персонажей и посмотреть, как они изменились за прошедшие годы.

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Александр Галибин – Мастер



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/alexandr_galibin

Анна Ковальчук – Маргарита



Фото: Кино-театр.ру



Фото : instagram.com/marina.g.kurakina

Олег Басилашвили – Воланд



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/spbteatr

Сергей Безруков – Иешуа



Фото: Кино-театр.ру



Фото : instagram.com/s_bezrukov

Александр Филиппенко – Азазелло



Фото: Кино-театр.ру



Фото : instagram.com/teatre_life

Александр Панкратов-Чёрный – Степан Лиходеев



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/pankratovcherny_official

Василий Ливанов – Стравинский



Фото: Кино-театр.ру