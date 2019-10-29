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Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Источник материала: СТВ
Новости России. Четырнадцать лет назад на экраны вышел хорошо известный сериал по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В отличие от книги, получившей множество положительных отзывов, сериал был встречен прохладно.
Работа режиссёра Владимира Бортко получила смешанные отзывы критиков, но изменить того факта, что в России сериал собрал у экранов около 40 миллионов зрителей, нельзя. Поэтому мы решили вспомнить нескольких ключевых персонажей и посмотреть, как они изменились за прошедшие годы.
Александр Галибин – Мастер
Анна Ковальчук – Маргарита
Олег Басилашвили – Воланд
Сергей Безруков – Иешуа
Александр Филиппенко – Азазелло
Александр Панкратов-Чёрный – Степан Лиходеев
Василий Ливанов – Стравинский
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Новости России. Четырнадцать лет назад на экраны вышел хорошо известный сериал по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В отличие от книги,...
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