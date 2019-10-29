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Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»

30.10.2019 13:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Четырнадцать лет назад на экраны вышел хорошо известный сериал по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В отличие от книги, получившей множество положительных отзывов, сериал был встречен прохладно. 

Работа режиссёра Владимира Бортко получила смешанные отзывы критиков, но изменить того факта, что в России сериал собрал у экранов около 40 миллионов зрителей, нельзя. Поэтому мы решили вспомнить нескольких ключевых персонажей и посмотреть, как они изменились за прошедшие годы. 

Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада» 

Александр Галибин – Мастер 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: instagram.com/alexandr_galibin 

Анна Ковальчук – Маргарита 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: instagram.com/marina.g.kurakina 

Олег Басилашвили – Воланд 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: instagram.com/spbteatr 

Сергей Безруков – Иешуа 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: instagram.com/s_bezrukov 

Александр Филиппенко – Азазелло 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: instagram.com/teatre_life 

Александр Панкратов-Чёрный – Степан Лиходеев 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: instagram.com/pankratovcherny_official 

Василий Ливанов – Стравинский 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: Кино-театр.ру 

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита»
Фото: instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_ 

Люди в материале: Александр Галибин, Анна Ковальчук, Олег Басилашвили, Сергей Безруков, Александр Филиппенко, Александр Панкратов-Чёрный, Василий Ливанов, Владимир Бортко
 
 
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Новости России. Четырнадцать лет назад на экраны вышел хорошо известный сериал по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В отличие от книги,...
 
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