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Овощи, мясо и масло: что закладывают в стабфонды на зиму и как проверяют
Источник материала: СТВ
Как ведется пополнение стабилизационных фондов, рассказываем в программе
Соцсети пестрят весёлыми селфи огородников и покупателей, где они демонстрируют выдающийся урожай-2019.
А вот заготовители больше пекутся не только и не столько о красоте витаминов с грядки, сколько об их качестве. Овощи проверяют на безвредность в специально аккредитованной лаборатории. Прежде чем попасть в хранилище, через руки товароведов «дресс-код» по ГОСТу проходят тонны урожая. Органолептика – важнейший критерий качества. И так проверяют урожай на содержание нитратов и радионуклидов из каждой машины. Сначала овощи измельчают, а после опускают в них специальные электроды. Более чем за 20 лет ни одного опасного продукта здесь не было обнаружено. На прилавки и на стол столичных хозяюшек попадут только качественные овощи.
Морковь, свёкла, капуста, яблоки… Здесь полноценный борщевой набор. И на салаты хватит. Одних овощей только более чем на две с половиной тысячи тонн. Особо удачно уродил лук. Его, кстати, в этом году заготовят на 500 тонн больше, чем прежде. А вот по яблокам садоводы-любители в этом году отмечают небольшой урожай. Но столичные заготовители всё же нашли хорошие запасы в Брестской области. В Столинском районе очень высоко развита селекция. Освоили даже европейские сорта. Здесь всегда урожайно. Оптимальной температурой хранения считается до ноля градусов. У минчан есть и всё необходимое для этого оборудование.
Внушительные межсезонные запасы неплохо себя чувствуют в современных холодильниках с системой регулирования микроклимата и специальной газовой средой. Собственно, здесь им и зимовать. Стабфонд, рассчитанный на межсезонье, заполнят, в буквальном смысле, доверху. Поставка урожая на прилавки магазинов будет гарантировано бесперебойная.
Реализация овощей из стабфонда завершится до конца мая 2020 года. Традиционно, дары осени поставляют на сельхозярмарки, в магазины, детские сады, столовые предприятий. И встретить зиму вкусно и сытно можно будет в каждом доме. Ведь за витаминами необязательно отправляться в аптеку. Ладного полезного урожая в этом году полным-полно. Так что авитаминоза у нас точно не будет!
Укомплектуют хранилища также мясом. Его хранят при температуре минус 18 градусов. К примеру, только запасы свинины составят около 450 тонн.
Кстати, первая партия минского пломбира придёт в Китай уже в следующем году. Покупателям из Поднебесной предложат восемь наименований белорусского мороженого.
В нашем рационе стало больше овощей. Их продажи выросли в несколько раз. А это значит, что минчане стали бережнее относиться к своему здоровью и предпочитают правильное питание. Эксперты уверены, белорусские овощи первой свежести составят высокую конкуренцию импортным. В первую очередь, по качеству, и что немаловажно, по объемам поставок, в ценовом соотношении. И, безусловно, придутся по вкусу каждому покупателю. Одним словом, накормим и себя, и соседей.
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Как ведется пополнение стабилизационных фондов, рассказываем в программе «Большой город».
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