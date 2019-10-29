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Минимальные наценки: что будут продавать на избирательных участках
Источник материала: СТВ
Гость программы
Продукция кондитерского производства: интересные изделия, выпечка, кулинарная продукция. Это кондитерские изделия – как кремовые, так и песочные, различные пироги с начинками – то, что приготовила нам госпожа Осень. С тыквой, яблоком, капустой, овощами. Поэтому я думаю, мы вполне удивим.
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Гость программы «Большой город» – заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка...
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