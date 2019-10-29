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В Столинском районе микроавтобус насмерть сбил 8-летнего мальчика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Столинском районе микроавтобус совершил наезд на 8-летнего ребенка.
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В какой-то момент водитель наехал на двигавшегося по его полосе во встречном направлении малолетнего велосипедиста. Мальчик получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.
В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Следователи осмотрели место ДТП, допросили подозреваемого и назначили ряд экспертиз. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.
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Новости Беларуси. В Столинском районе микроавтобус совершил наезд на 8-летнего ребенка. По информации УСК по Брестской области, 29 октября около семи часов вечера...
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