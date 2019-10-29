|
Из детского сада в Минске были эвакуированы почти 120 детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 октября в полдесятого утра на проспекте Рокоссовского произошёл пожар в ГУО «Ясли-сад №73 г.Минска».
По
До прибытия подразделений МЧС из здания были эвакуированы 119 детей в возрасте от 2 до 6 лет и 36 взрослых. Никто не пострадал.
Спасатели установили, что загорание началось с блока управления плитой, он был повреждён. Причина воспламенения выясняется, рассматривается версия короткого замыкания.
Днём ранее в Климовичах огнём был уничтожен школьный автобус.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 октября в полдесятого утра на проспекте Рокоссовского произошёл пожар в ГУО «Ясли-сад №73 г.Минска». По сведениям МЧС Беларуси, повар детсада...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)