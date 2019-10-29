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Александр Ханин накануне открытого ЧБ по настольному теннису: Главное – сказать после игры: «Я сделал всё»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готовится подать заявку на проведение командного чемпионата Европы по настольному теннису 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом накануне рассказал председатель федерации Александр Петкевич.
Наша страна уже подготовила необходимые документы. Осталось лишь согласовать некоторые детали и заручиться поддержкой властей. Побороться за Евро стало возможным в том числе благодаря успешному проведению открытого чемпионата страны. Этот турнир более известен как Belarus Open и давно вписался в международный календарь. Нынче он состоится уже в 12-й раз. Сейчас будет рекордное количество стран-участниц – 50. Всего же за награды сразятся 307 спортсменов.
Александр Петкевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по настольному теннису:
Нашу страну на турнире представят 29 спортсменов: 14 мужчин и 15 женщин. Причем некоторые из них буду сражаться и в молодежной категории, и среди взрослых. Как пример – Александр Ханин, который выступит сразу в двух возрастных группах. Настроение в преддверии старта – боевое.
Александр Ханин, спортсмен национальной команды Республики Беларусь по настольному теннису:
Самое главное – быть удовлетворенным своей игрой, чтобы самому нравилось, чтобы мог сказать после турнира, что ты сделал всё.
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Александр Ханин накануне открытого ЧБ по настольному теннису: Главное – сказать после игры: «Я сделал всё»
Новости Беларуси. Беларусь готовится подать заявку на проведение командного чемпионата Европы по настольному теннису 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об...
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