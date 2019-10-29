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Пусть и не панды, но очень похожи. Зачем в Китае красят собак
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Кафе с поддельными пандами набирает популярность в китайском Чэнду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В символ Поднебесной администрация заведения превращает собак.
По словам владельца кафе, краска, которой покрывают собачью шерсть, абсолютно безопасна как для четвероногих, так и для посетителей.
Панды – священные животные в Китае и доступ к черно-белым мишкам имеет очень узкий круг людей. А в этом кафе у каждого гостя есть возможность поиграть с «символом страны», сделать фото и даже угостить малышей лакомством. Пусть они и не совсем панды.
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Новости Китая. Кафе с поддельными пандами набирает популярность в китайском Чэнду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В символ Поднебесной...
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