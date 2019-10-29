ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину

30.10.2019 11:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Алла Пугачева порадовала поклонников новой фотографией.

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с ярким макияжем. Она оставила под фото нежную подпись.

Алла Пугачева:
Я люблю тебя, как любят в жизни раз…

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину
Фото: instagram.com/alla_orfey

«Девочки». Максим Галкин показал Аллу Пугачёву с дочками

В комментариях первым откликнулся супруг певицы Максим Галкин. Он оставил эмоджи-сердца и ответное признание. Его комментарий лайкнули более пяти тысяч пользователей.

Максим Галкин:
Понял! И я!

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину
Фото: instagram.com/alla_orfey

Поклонники тоже написали о своих чувствах к артистке. Многие обратили внимание на макияж и красоту Пугачевой, отметив, что певица «помолодела и расцвела». Также эмоджи-сердца оставил в комментариях Игорь Крутой.

У Аллы Пугачевой очень талантливые дети и внуки. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы — здесь подробнее.

Люди в материале: Алла Пугачёва, Максим Галкин, Игорь Крутой
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Алла Пугачева порадовала поклонников новой фотографией. Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с ярким макияжем. Она оставила под фото...
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Пореченков: «Мы боимся тратить себя, открывать своё сердце»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика