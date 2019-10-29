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«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину
Источник материала: СТВ
Новости России. Алла Пугачева порадовала поклонников новой фотографией.
Певица
Алла Пугачева:
В комментариях первым откликнулся супруг певицы Максим Галкин. Он оставил эмоджи-сердца и ответное признание. Его комментарий лайкнули более пяти тысяч пользователей.
Максим Галкин:
Поклонники тоже написали о своих чувствах к артистке. Многие обратили внимание на макияж и красоту Пугачевой, отметив, что певица «помолодела и расцвела». Также эмоджи-сердца оставил в комментариях Игорь Крутой.
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Новости России. Алла Пугачева порадовала поклонников новой фотографией. Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с ярким макияжем. Она оставила под фото...
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