Конституционный комитет Сирии работает в Женеве: какие задачи организации

Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. В Женеве 30 октября приступит к работе конституционный комитет Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В него вошли 150 человек: по 50 от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ.

Их задача – подготовка конституционной реформы, которая устроит все стороны затянувшегося конфликта в арабской республике, а также последующее проведение выборов в Сирии. Решение о создании комитета было принято на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в 2018 году.







