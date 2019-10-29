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Конституционный комитет Сирии работает в Женеве: какие задачи организации

30.10.2019 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. В Женеве 30 октября приступит к работе конституционный комитет Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В него вошли 150 человек: по 50 от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ.

Их задача – подготовка конституционной реформы, которая устроит все стороны затянувшегося конфликта в арабской республике, а также последующее проведение выборов в Сирии. Решение о создании комитета было принято на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в 2018 году.

Конституционный комитет Сирии работает в Женеве: какие задачи организации

Конституционный комитет Сирии работает в Женеве: какие задачи организации

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Новости Швейцарии. В Женеве 30 октября приступит к работе конституционный комитет Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В него вошли 150 человек: по 50 от...
 
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