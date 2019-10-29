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Уже 12 жителей стали жертвами наводнений в Японии
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Число погибших в результате проливных дождей в Японии возросло до 12, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек все еще числится пропавшим без вести.
Большинство смертей были зафиксированы в префектуре Тиба. Непогода обрушилась на восточные и юго-восточнее районы страны в конце минувшей недели. Местами всего за полдня выпала месячная норма осадков. Из-за масштабных подтоплений были эвакуированы около 2 тысяч человек.
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Новости Японии. Число погибших в результате проливных дождей в Японии возросло до 12, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек все еще числится...
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