Уже 12 жителей стали жертвами наводнений в Японии

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Число погибших в результате проливных дождей в Японии возросло до 12, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек все еще числится пропавшим без вести.

Большинство смертей были зафиксированы в префектуре Тиба. Непогода обрушилась на восточные и юго-восточнее районы страны в конце минувшей недели. Местами всего за полдня выпала месячная норма осадков. Из-за масштабных подтоплений были эвакуированы около 2 тысяч человек.











