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Появились специальные остановки для тех, кто привозит детей в школу на машине

30.10.2019 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рядом со столичными школами начали оборудовать специальные остановки — там можно высаживать детей, которых привозят в школу на машинах. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Игорь Голод, «Минск-Новости»

Площадку для посадки-высадки юных пассажиров оборудуют на улице Леонида Беды по соседству со средней школой № 53, рассказали в отделе ГАИ Советского РУВД.

Первая такая площадка в Советском районе открылась на улице Мирошниченко, напротив школы № 34. Новинку решили применить и на улице Леонида Беды около регулируемого пешеходного перехода.

Здесь установят информационный щит для водителей, которые привозят детей на занятия в школу и забирают их после уроков домой. Зона парковки будет работать по будням с 7.00 до 8.30 и с 13.00 до 14.30.


Фото: Игорь Голод, «Минск-Новости»

Стоянку разрешат не более двух минут лишь транспорту, который привозит и забирает детей из школы.

Проконтролируют соблюдение правил дорожного движения инспекторы ГАИ, будут это делать и с помощью технических средств фотофиксации.

 
Теги: Минск
 
 
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Такая площадка уже есть на улице Мирошниченко, появится подобная и на улице Леонида Беды.
 
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