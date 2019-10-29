Появились специальные остановки для тех, кто привозит детей в школу на машине

Источник материала: Tut.by

Рядом со столичными школами начали оборудовать специальные остановки — там можно высаживать детей, которых привозят в школу на машинах. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Игорь Голод, «Минск-Новости»

Площадку для посадки-высадки юных пассажиров оборудуют на улице Леонида Беды по соседству со средней школой № 53, рассказали в отделе ГАИ Советского РУВД.

Первая такая площадка в Советском районе открылась на улице Мирошниченко, напротив школы № 34. Новинку решили применить и на улице Леонида Беды около регулируемого пешеходного перехода.

Здесь установят информационный щит для водителей, которые привозят детей на занятия в школу и забирают их после уроков домой. Зона парковки будет работать по будням с 7.00 до 8.30 и с 13.00 до 14.30.



Фото: Игорь Голод, «Минск-Новости»

Стоянку разрешат не более двух минут лишь транспорту, который привозит и забирает детей из школы.

Проконтролируют соблюдение правил дорожного движения инспекторы ГАИ, будут это делать и с помощью технических средств фотофиксации.