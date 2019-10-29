Источник материала: Новости Волковыска

28 октября в Волковысском райисполкоме состоялось очередное заседание окружной избирательной комиссии Волковысского избирательного округа № 48 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Решением окружной комиссии, в связи с нарушением проведения предвыборной агитации, вынесено предупреждение кандидату в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Волковысскому избирательному округу № 48 Рюмину Юрию Александровичу.

Не будет лишним напомнить, что агитационные печатные материалы кандидата в депутаты должны изготавливаться на территории Беларуси, распространение анонимных агитационных печатных материалов запрещается, такие материалы должны содержать следующие выпускные данные:

1) наименование (организация, индивидуальный предприниматель) и адрес изготовителя печатных изданий;

2) номер и дату выдачи свидетельства о государственной регистрации изготовителя печатных изданий;

3) тираж и номер заказа;

4) фамилию и инициалы заказчика.

Фото sputnik.by