Источник материала: Новости Волковыска

Действующая система управления охраной труда (СУОТ) — обязательное требование ст.17 Закона РБ «Об охране труда». Несоблюдение влечет за собой штраф согласно КоАП РБ в размере до 40 базовых величин. То есть каждое предприятие или организация вне зависимости от формы собственности и вида деятельности должны оформить СУОТ . Первые вопросы появляются на стадии принятия решения о необходимости системы: какие функции она выполняет? какие элементы и документация в нее входят? какие этапы разработки и внедрения?..

Эффективный инструмент управления

СУОТ — часть общей системы управления на предприятии в части охраны труда. Ее главные цели заключаются в обеспечении безопасных условий для работников, сохранении их жизни и здоровья в процессе труда.

Для их достижения система выполняет следующие функции:

контроль и учет состояния и работ по ОТ;

организация работ по ОТ, в том числе планирование мероприятий;

оценка рисков и показателей;

разработка и внедрение локальных актов по ОТ;

организация обучения и проверок знаний;

стимулирование деятельности по ОТ.

Охрана труда на предприятии в большинстве случаев предполагает банальное выполнение требований нормативно-правовых актов. А СУОТ позволяет оптимизировать деятельность предприятия в этом направлении, а именно: снизить риски несчастных случаев, улучшить условия труда, уменьшить затраты на ОТ.

Работающая система — это не только выполнение обязательных требований законодательства и нормативно-правовых актов, но и реальная возможность улучшить деятельность предприятия. Процессы по ОТ становятся понятными и прозрачными, а персонал включается в них и соблюдает правила благодаря вовлеченности и мотивации.

Документация, разработка и внедрение

Для эффективной и правильной с точки зрения нормативно-правовых актов СУОТ недостаточно использовать чужие шаблоны. Эта система должна учитывать специфику деятельности предприятия. Например, локальные акты по обеспечению работников СИЗ будут отличаться в лесозаготовительной отрасли и образовательном учреждении. И процессы, связанные с производством, также потребуют индивидуальных решений.

Однако можно выделить общие документы СУОТ для всех предприятий:

руководство;

процедуры;

записи;

рабочие инструкции.

Документирование является важной особенностью системы, но это только видимая ее часть. Ответственность руководства, участие и осознанность работников, контроль и учет деятельности — основы для любого предприятия.

Процесс создания и внедрения СУОТ состоит из таких этапов:

Анализ состояния ОТ на предприятии. Разработка и документирование системы. Самооценка или сертификация. Периодический контроль состояния ОТ.

Сертификация СУОТ в Беларуси осуществляется по правилам стандарта СТБ 18001-2005. Проводится она в добровольном порядке, но приносит ряд преимуществ. Среди них доверие партнеров, повышение конкурентоспособности, и в целом — официальное доказательство следования стандартам. СУОТ также успешно совмещают с другими системами менеджмента (экологический, качества) по стандартам ISO.