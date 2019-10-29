Действующая система управления охраной труда (СУОТ) — обязательное требование ст.17 Закона РБ «Об охране труда». Несоблюдение влечет за собой штраф согласно КоАП РБ в размере до 40 базовых величин. То есть каждое предприятие или организация вне зависимости от формы собственности и вида деятельности должны оформить СУОТ. Первые вопросы появляются на стадии принятия решения о необходимости системы: какие функции она выполняет? какие элементы и документация в нее входят? какие этапы разработки и внедрения?..

Эффективный инструмент управления

СУОТ — часть общей системы управления на предприятии в части охраны труда. Ее главные цели заключаются в обеспечении безопасных условий для работников, сохранении их жизни и здоровья в процессе труда. 

Для их достижения система выполняет следующие функции:

  • контроль и учет состояния и работ по ОТ;

  • организация работ по ОТ, в том числе планирование мероприятий;

  • оценка рисков и показателей;

  • разработка и внедрение локальных актов по ОТ;

  • организация обучения и проверок знаний;

  • стимулирование деятельности по ОТ.

Охрана труда на предприятии в большинстве случаев предполагает банальное выполнение требований нормативно-правовых актов. А СУОТ позволяет оптимизировать деятельность предприятия в этом направлении, а именно: снизить риски несчастных случаев, улучшить условия труда, уменьшить затраты на ОТ.

Работающая система — это не только выполнение обязательных требований законодательства и нормативно-правовых актов, но и реальная возможность улучшить деятельность предприятия. Процессы по ОТ становятся понятными и прозрачными, а персонал включается в них и соблюдает правила благодаря вовлеченности и мотивации.

Документация, разработка и внедрение

Для эффективной и правильной с точки зрения нормативно-правовых актов СУОТ недостаточно использовать чужие шаблоны. Эта система должна учитывать специфику деятельности предприятия. Например, локальные акты по обеспечению работников СИЗ будут отличаться в лесозаготовительной отрасли и образовательном учреждении. И процессы, связанные с производством, также потребуют индивидуальных решений. 

Однако можно выделить общие документы СУОТ для всех предприятий:

  • руководство;

  • процедуры;

  • записи;

  • рабочие инструкции.

Документирование является важной особенностью системы, но это только видимая ее часть. Ответственность руководства, участие и осознанность работников, контроль и учет деятельности — основы для любого предприятия. 

Процесс создания и внедрения СУОТ состоит из таких этапов:

  1. Анализ состояния ОТ на предприятии.

  2. Разработка и документирование системы.

  3. Самооценка или сертификация.

  4. Периодический контроль состояния ОТ.

Сертификация СУОТ в Беларуси осуществляется по правилам стандарта СТБ 18001-2005. Проводится она в добровольном порядке, но приносит ряд преимуществ. Среди них доверие партнеров, повышение конкурентоспособности, и в целом — официальное доказательство следования стандартам. СУОТ также успешно совмещают с другими системами менеджмента (экологический, качества) по стандартам ISO.


Самостоятельная разработка может занять несколько месяцев, а время — ресурс невосполнимый. Решение обратиться к специалистам поможет сохранить его. «Стандарт качества» занимается созданием и внедрением СУОТ для предприятий и организаций, а также сертификацией систем менеджмента. Подробности и заказ услуги на сайте https://standartno.by/