Действующая система управления охраной труда (СУОТ) — обязательное требование ст.17 Закона РБ «Об охране труда». Несоблюдение влечет за собой штраф согласно КоАП РБ в размере до 40 базовых величин. То есть каждое предприятие или организация вне зависимости от формы собственности и вида деятельности должны
Эффективный инструмент управления
СУОТ — часть общей системы управления на предприятии в части охраны труда. Ее главные цели заключаются в обеспечении безопасных условий для работников, сохранении их жизни и здоровья в процессе труда.
Для их достижения система выполняет следующие функции:
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контроль и учет состояния и работ по ОТ;
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организация работ по ОТ, в том числе планирование мероприятий;
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оценка рисков и показателей;
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разработка и внедрение локальных актов по ОТ;
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организация обучения и проверок знаний;
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стимулирование деятельности по ОТ.
Охрана труда на предприятии в большинстве случаев предполагает банальное выполнение требований нормативно-правовых актов. А СУОТ позволяет оптимизировать деятельность предприятия в этом направлении, а именно: снизить риски несчастных случаев, улучшить условия труда, уменьшить затраты на ОТ.
Работающая система — это не только выполнение обязательных требований законодательства и нормативно-правовых актов, но и реальная возможность улучшить деятельность предприятия. Процессы по ОТ становятся понятными и прозрачными, а персонал включается в них и соблюдает правила благодаря вовлеченности и мотивации.
Документация, разработка и внедрение
Для эффективной и правильной с точки зрения нормативно-правовых актов СУОТ недостаточно использовать чужие шаблоны. Эта система должна учитывать специфику деятельности предприятия. Например, локальные акты по обеспечению работников СИЗ будут отличаться в лесозаготовительной отрасли и образовательном учреждении. И процессы, связанные с производством, также потребуют индивидуальных решений.
Однако можно выделить общие документы СУОТ для всех предприятий:
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руководство;
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процедуры;
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записи;
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рабочие инструкции.
Документирование является важной особенностью системы, но это только видимая ее часть. Ответственность руководства, участие и осознанность работников, контроль и учет деятельности — основы для любого предприятия.
Процесс создания и внедрения СУОТ состоит из таких этапов:
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Анализ состояния ОТ на предприятии.
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Разработка и документирование системы.
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Самооценка или сертификация.
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Периодический контроль состояния ОТ.
Сертификация СУОТ в Беларуси осуществляется по правилам стандарта СТБ 18001-2005. Проводится она в добровольном порядке, но приносит ряд преимуществ. Среди них доверие партнеров, повышение конкурентоспособности, и в целом — официальное доказательство следования стандартам. СУОТ также успешно совмещают с другими системами менеджмента (экологический, качества) по стандартам ISO.
Самостоятельная разработка может занять несколько месяцев, а время — ресурс невосполнимый. Решение обратиться к специалистам поможет сохранить его. «Стандарт качества» занимается созданием и внедрением СУОТ для предприятий и организаций, а также сертификацией систем менеджмента. Подробности и заказ услуги на сайте