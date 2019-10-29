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Соболенко и Мертенс победили китаянок и сохранили шансы на полуфинал итогового турнира

30.10.2019 13:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусско-бельгийская пара Арина Соболенко и Элиз Мертенс добились первой победы на групповом этапе итогового турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — 14 млн долларов), одолев Юнжань Чжань (11 WTA) и Хаоцин Чжань (11 WTA) из Китайского Тайбэя — 7:6 (7:5), 6:4.


Фото: twitter.com/wtafinals

Во втором гейме первой партии Арина Соболенко (парный рейтинг — 2 WTA) и Элиз Мертенс (3 WTA) допустили брейк на подаче белоруски. При счете 1:4 Арина взяла гейм на подаче «под ноль». Вскоре Арина и Элиз не реализовали тройной брейк-пойнт, и все же в решающем розыгрыше Элиз удачно сыграла у сетки и оформила обратный брейк — 3:4. Затем Элиз отыграла двойной брейк-пойнт и снова выиграла — на этот раз за счет подачи.

В десятом гейме Арина нейтрализовала один сетбол у Юнжань Чжань (11 WTA) и Хаоцин Чжань (11 WTA) подачей на вылет, а на решающем очке снова подала без ответа — 5:5. Далее Соболенко на брейк-пойнте забила ударом сверху у сетки.

На решающем очке при счете 6:5 Мертенс пробила в сетку, так что дело дошло до тай-брейка. В этой части встречи Арина и Элиз снова уступали — 1:5, но оставили за собой шесть следующих розыгрышей — 7:5.

Во второй партии команды обменялись брейками в пятом и шестом геймах, причем в роли догоняющих были Арина и Элиз. Белорусско-бельгийский тандем отыграл несколько брейк-пойнтов в седьмом и девятом геймах и при счете 5:4 принимал на победу в матче. Соболенко заработала ударом на вылет тройной матчбол и после двух отыгранных матчболов сместившиеся в один угол корта китаянки позволили Мертенс забить в розыгрыше.

Итог поединка, который длился 1 час 49 минут, — 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Соболенко и Мертенс.

Статистика матча Соболенко и Мертенс — Чжань и Чжань

Попадание первой подачи: 64% — 70%
Выигрыш первой подачи: 65% — 61%
Выигрыш второй подачи: 37% — 40%
Эйсы: 4 — 0
Двойные ошибки: 3 — 2
Реализация брейк-пойнтов: 42% (5 из 12) — 24% (4 из 17)
Все выигранные очки: 71 — 70

В первом туре группового этапа Арина Соболенко и Элиз Мертенс уступили голландско-немецкому дуэту Деми Схюрс (16 WTA) и Анна-Лена Грёнефельд (10 WTA) — 5:7, 6:1, 7:10, а Юнжань Чжань и Хаоцин Чжань проиграли французско-венгерской паре Кристина Младенович (5 WTA) и Тимея Бабош (6 WTA) — 2:6, 7:5, 6:10.

Именно с Младенович и Бабош Соболенко и Мертенс будут соперничать в заключительном туре групповой части соревнований. Для выхода в полуфинал итогового турнира Арине и Элиз необходимо побеждать.

Состав «Красной группы»

Пары Матчи Сеты Геймы
1 Арина Соболенко и Элиз Мертенс 1−1 1−2 24−19
2 Тимея Бабош и Кристина Младенович 1−0 2−1 12−9
3 Деми Схюрс и Анна-Лена Грёнефельд 1−0 2−1 9−11
4 Юнжань Чжань и Хаоцин Чжань 0−2 1−2 19−25

Напомним, что Арина Соболенко и Элиз Мертенс возглавляют чемпионскую гонку, то есть занимают первую строчку в парном рейтинге WTA благодаря титулам, завоеванным в 2019 году в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open.

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Для выхода в полуфинал итогового турнира Арине и Элиз необходима победа в следующем матче.
 
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