Напомним, средняя зарплата учителей в Беларуси, по данным Белстата, в начале учебного года составляла 906,3 бел. руб. ($441,5).
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Сколько зарабатывают учителя в разных странах?
30.10.2019 13:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Напомним, средняя зарплата учителей в Беларуси, по данным Белстата, в начале учебного года составляла 906,3 бел. руб. ($441,5).
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