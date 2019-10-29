Гречка не должна подорожать: в Беларуси установили предельные цены на крупу

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Как сообщили в МАРТ, предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), которая не должна превышать 10%.

Таким образом в Беларуси пытаются избежать значительного роста цен на крупу. В то же время сдерживание цен может привести к дефициту гречки в магазинах, как это произошло в 2010-м.