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Гречка не должна подорожать: в Беларуси установили предельные цены на крупу
Источник материала: Myfin
Как сообщили в МАРТ, предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), которая не должна превышать 10%.
Таким образом в Беларуси пытаются избежать значительного роста цен на крупу. В то же время сдерживание цен может привести к дефициту гречки в магазинах, как это произошло в 2010-м.
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В Беларуси вводится временное регулирование цен на гречку
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