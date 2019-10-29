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«А не пойти ли вам на х**?» Фотограф Юлия Лейдик рассказала историю о работе «за спасибо»
Источник материала: KYKY>
Знаменитый минский фотограф Юлия Лейдик
«У меня никогда не было масок. Иногда я даже чересчур естественная: говорю лишнее, о чем, возможно, стоило умолчать или о чем не принято говорить. Не терплю лицемерия и всегда чувствую, когда не по правде, когда человек в жизни один, а на людях – в роли. Женя, мой муж, как-то сказал, что если я вижу маску, то пытаюсь ее сорвать. Подсознательно. Это замечают и те, кого мы фотографируем. Они часто могут увидеть не просто фото, а портрет себя настоящих.
Во время моей учебы в Академии искусств студентам предложили поучаствовать в известном фестивале-конкурсе моды и фотографии – «это же престижно». Я решила попробовать и отправила работы, которые, кстати, были не в стиле fashion, – скорее, концептуальные портреты. Жюри присудило мне первое место и выбрало фотографом на форуме. Это первый раз, когда девочку из Анапы заметили в Беларуси. Круто!
Организаторы фестиваля пригласили на встречу, где представитель известного беларуского модельера долго поздравляла с победой, говорила, как мне повезло и какая я счастливая, что буду у них работать. Но потом что-то пошло не так... Под конец мотивационной речи женщина предложила сделать первый проект – самостоятельно организовать фотосессию, найти моделей, костюмы, визажиста, парикмахера, студию, свет, технику – все. Конечно, я могу рассчитывать на их поддержку. Моральную. «Мы организовываем такой масштабный фестиваль, чтобы вывести вас в люди. Вы же понимаете…» А я не понимаю. Я студентка, у меня в Минске – никого, и денег – еле-еле «на поесть».
Я тут же забыла неприятную историю. Но через пару недель вызывает ректор – меня предлагают отчислить из академии. «Что на этот раз?» – спрашиваю. Так как я русская, каждый год продлевала регистрацию, и не всегда получалось вовремя: «Депортируют?»
– Нет, Юля. Известный модельер написал письмо и сильно возмущается, что ты нецензурно послала его туда, куда обычно не посылают приличных людей.
Значит, та женщина передала мое пожелание. И что теперь? Все?
– Иди сюда, – продолжает ректор, – пожму руку. Многие студенты плакались на этого модельера. Не знал, как быть. Ты единственная, кто поставил его на место. Спасибо.
Пожал руку, отдал письмо и счастливую отпустил на пары.
С проектами без бюджета сейчас сталкиваемся постоянно. Здесь главное понимать, что за проект. Если социальный, когда можно кому-то помочь, даже просто задуматься над важным, – охотно соглашаемся. Но если чувствуем коммерческий подтекст, то хочется сорвать маску. Считаю неэтичным использовать труд профессионалов «за спасибо».
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