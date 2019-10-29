«А не пойти ли вам на х**?» Фотограф Юлия Лейдик рассказала историю о работе «за спасибо»

Источник материала: KYKY

Знаменитый минский фотограф Юлия Лейдик написала откровенный пост о том, как во время студенчества отказалась работать бесплатно на «известного беларуского модельера». Мы публикуем текст Юлии без сокращений, чтобы еще раз вспомнить, что попытки воспользоваться профессиональными навыками кого бы то ни было за благодарность, еду и дружбу – рудимент, которому давно пора отмереть.

«У меня никогда не было масок. Иногда я даже чересчур естественная: говорю лишнее, о чем, возможно, стоило умолчать или о чем не принято говорить. Не терплю лицемерия и всегда чувствую, когда не по правде, когда человек в жизни один, а на людях – в роли. Женя, мой муж, как-то сказал, что если я вижу маску, то пытаюсь ее сорвать. Подсознательно. Это замечают и те, кого мы фотографируем. Они часто могут увидеть не просто фото, а портрет себя настоящих.

Во время моей учебы в Академии искусств студентам предложили поучаствовать в известном фестивале-конкурсе моды и фотографии – «это же престижно». Я решила попробовать и отправила работы, которые, кстати, были не в стиле fashion, – скорее, концептуальные портреты. Жюри присудило мне первое место и выбрало фотографом на форуме. Это первый раз, когда девочку из Анапы заметили в Беларуси. Круто!

Организаторы фестиваля пригласили на встречу, где представитель известного беларуского модельера долго поздравляла с победой, говорила, как мне повезло и какая я счастливая, что буду у них работать. Но потом что-то пошло не так... Под конец мотивационной речи женщина предложила сделать первый проект – самостоятельно организовать фотосессию, найти моделей, костюмы, визажиста, парикмахера, студию, свет, технику – все. Конечно, я могу рассчитывать на их поддержку. Моральную. «Мы организовываем такой масштабный фестиваль, чтобы вывести вас в люди. Вы же понимаете…» А я не понимаю. Я студентка, у меня в Минске – никого, и денег – еле-еле «на поесть».

Слушала ее долго, и в конце концов предложила: «А не пойти ли вам на х**? И босса захватите».

Я тут же забыла неприятную историю. Но через пару недель вызывает ректор – меня предлагают отчислить из академии. «Что на этот раз?» – спрашиваю. Так как я русская, каждый год продлевала регистрацию, и не всегда получалось вовремя: «Депортируют?»

– Нет, Юля. Известный модельер написал письмо и сильно возмущается, что ты нецензурно послала его туда, куда обычно не посылают приличных людей.

Значит, та женщина передала мое пожелание. И что теперь? Все?

– Иди сюда, – продолжает ректор, – пожму руку. Многие студенты плакались на этого модельера. Не знал, как быть. Ты единственная, кто поставил его на место. Спасибо.

Пожал руку, отдал письмо и счастливую отпустил на пары.

С проектами без бюджета сейчас сталкиваемся постоянно. Здесь главное понимать, что за проект. Если социальный, когда можно кому-то помочь, даже просто задуматься над важным, – охотно соглашаемся. Но если чувствуем коммерческий подтекст, то хочется сорвать маску. Считаю неэтичным использовать труд профессионалов «за спасибо».

Фото обложки: Катя Шумак .