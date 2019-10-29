Учителей Беларуси научат вычислять детей, которые ходят в школу под веществами

Источник материала: KYKY

Учителей в Беларуси научат распознавать детей, которые появляются в школе «под кайфом». Об этом в беседе с журналистами заявил глава Минздрава Владимир Караник, передает «БелТА».

Ведомство уже разработало методические рекомендации для педагогов о признаках, по которым можно понять, кто из детей употребляет психотропы. «Они есть как на сайтах медучреждений, так и на сайтах школ. Будем распространять это для широкой общественности», — заявил министр.

По мнению Караника, дети впервые пробуют наркотики именно в школьные годы. Чтобы не пропустить этот момент, ситуацию контролировать должны учителя и медработники. Глава Минздрава выразил сожаление, что при первом контакте школьника с веществами рядом находятся друзья, а позже — родителей.

«Если вы видите, что ребенок ведет себя неадекватно, если есть признаки опьянения, но нет запаха алкоголя — это повод бить тревогу, обратиться к психиатру, наркологу», — сказал Караник. Он также напомнил, что визит к специалисту можно совершить анонимно. А при быстрой реакции есть шанс, что зависимость не разовьется.

Как обстоят дела с наркотиками у детей?

Со слов министра, лечение наркозависимых — сложный процесс даже с применением всех современных средств, таких как психокоррекция, медикаментозное лечение. Частота рецидивов достигает 80-85%. При этом за девять месяцев 2019 года медики выявили 14 человек младше 18 лет в состоянии наркотической интоксикации. Среди подростков, которые употребляют психотропов, 80% — учащиеся профтехучилищ, колледжей и вузов.

Фото обложки: Tao Liu.