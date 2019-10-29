







Журналисты поинтересовались, каких результатов Лукашенко ожидает от предстоящих зарубежных визитов.





"Попал ты (журналист, задававший вопрос. - Прим. ред.) в плен наших чиновников и их стиля работы. Почему-то все вешают это на президента (может быть, это и надо было бы когда-то). Я просто хочу сказать, чтобы все услышали: дело президента (со времен Петра I еще) - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным.





Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - сказал Лукашенко.





При этом он констатировал: порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти. "Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь", - заметил Лукашенко.









"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - заявил он.





Что касается стран Ближнего Востока, он отметил, что там не единожды бывал и в выстраивании отношений с этим регионом есть свои особенности. Например, там предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи. "Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут", - рассказал Лукашенко.





При этом Лукашенко добавил, что его предстоящая поездка на Ближний Восток также станет для него возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. "Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив", - сказал Лукашенко.