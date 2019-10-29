ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министр Ливана уходит в отставку из-за протестов

30.10.2019 12:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Ливана Саад Харири выступил с обращением к стране, в котором заявил, что уходит в отставку.



Вот уже две недели страна охвачена массовыми демонстрациями протеста. Участники демонстраций требовали отставки Харири, реальной борьбы с коррупцией, улучшения коммунальных услуг и изменений в политической системе Ливана.

Протесты, начавшиеся стихийно, охватили все регионы страны, что необычно для Ливана, где как политическая система, так и массовые народные движения традиционно основаны на конфессиональной принадлежности.

Все началось 17 октября в знак протеста против налоговой политики правительства, а именно решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере 6 долларов в месяц. Чуть позже власти это решение отменили, однако протесты после этого не улеглись.

Саад Харири заявил, что Ливан зашел в тупик и стране необходим шок, чтобы выйти из кризиса.

Государственный долг Ливана - один из самых высоких в мире.

В связи с протестами банки закрыты уже 10 дней. Также закрыты многие компании, школы и университеты.


Против демонстрантов выступает радикальное исламистское движение "Хезболла", чьи сторонники уже несколько раз нападали на протестующих.

Во вторник одетые во все черное сторонники "Хезболлы", а также шиитской группировки "Амаль", разрушили палаточный лагерь протестующих в центре Бейрута, подожгли палатки и избили демонстрантов. Они также атаковали созданную демонстрантами баррикаду.

Полиция и войска пытались разделить группировки, для чего им пришлось применить слезоточивый газ.
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Ливана Саад Харири выступил с обращением к стране, в котором заявил, что уходит в отставку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Диего Марадона руководил своей новой командой с трона и станцевал на крыше отеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика