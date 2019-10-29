Премьер-министр Ливана уходит в отставку из-за протестов









Вот уже две недели страна охвачена массовыми демонстрациями протеста. Участники демонстраций требовали отставки Харири, реальной борьбы с коррупцией, улучшения коммунальных услуг и изменений в политической системе Ливана.





Протесты, начавшиеся стихийно, охватили все регионы страны, что необычно для Ливана, где как политическая система, так и массовые народные движения традиционно основаны на конфессиональной принадлежности.





Все началось 17 октября в знак протеста против налоговой политики правительства, а именно решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере 6 долларов в месяц. Чуть позже власти это решение отменили, однако протесты после этого не улеглись.





Саад Харири заявил, что Ливан зашел в тупик и стране необходим шок, чтобы выйти из кризиса.





Государственный долг Ливана - один из самых высоких в мире.





В связи с протестами банки закрыты уже 10 дней. Также закрыты многие компании, школы и университеты.









Против демонстрантов выступает радикальное исламистское движение "Хезболла", чьи сторонники уже несколько раз нападали на протестующих.





Во вторник одетые во все черное сторонники "Хезболлы", а также шиитской группировки "Амаль", разрушили палаточный лагерь протестующих в центре Бейрута, подожгли палатки и избили демонстрантов. Они также атаковали созданную демонстрантами баррикаду.





Полиция и войска пытались разделить группировки, для чего им пришлось применить слезоточивый газ.