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Обещанного белорусы четверть века ждут: Лукашенко обещает удвоить зарплату медикам

30.10.2019 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко пообещал, что зарплата врачей к 2025 году вырастет в два раза.



"Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей", - заявил Лукашенко, посещая в среду Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

Он считает, что для врачей важнее зарплаты наличие современного оборудования. "Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен, как зарубежный", - сказал он.

"Главное - оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование. Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай Бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом Лукашенко заявил, что не сильно озабочен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. 

"Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными навыками и приезжают к нам на некоторое время. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям", - утверждает Лукашенко.

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. 

Правда, это же обещал еще лет 5 тому экс-министр Жарко, но по всей Беларуси, особенно в обычных поликлиниках и в провинции по-прежнему остро ощущается нехватка медиков, в первую очередь врачей и узких специалистов.


Но нынешний министр уверен: "По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим".

Однако мы бы не стали разделять его оптимизма. Как сообщалось ранее, сейчас за белорусских медиков уже конкурируют Германия и Польша. На днях стало известно, что Польша намерена упростить правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза.

Медикам не придется проходить процедуру подтверждения диплома, а разрешение на работу будет выдавать конкретная польская больница после прохождения врачами экзамена на право профессиональной деятельности в стране. 

Заметим, что обычный врач в Польше зарабатывает примерно 3-4 тысячи евро. И даже после "удвоения" зарплаты медиков в Беларуси рядовым белорусским врачам такая зарплата даже и не снилась. 

А ведь "удвоение" обещано только к 2025 году - за это время в Беларуси многое может случиться. Обещал же Лукашенко "всем по $500" еще к 2010 году. Что после этого было, мы все прекрасно помним. И тысячу долларов он тоже белорусам как-то обещал, но, правда, об этом он быстро "забыл" и пока не вспоминает.
 
 
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Александр Лукашенко пообещал, что зарплата врачей к 2025 году вырастет в два раза.
 
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